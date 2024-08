- Un agresseur non masqué attaque un enfant de 11 ans pendant un match de football en Espagne

Un agresseur non identifié dans la petite ville espagnole de Mocejón, près de Tolède, a pris la vie d'un garçon de 11 ans sur un terrain de football. Cet individu est apparu sur le terrain aux premières heures et a attaqué le garçon avec une arme blanche, selon les informations de RTVE et de plusieurs journaux.

Les secours sont intervenus sur les lieux, mais l'enfant était déjà dans un état critique et n'a pas pu être sauvé. Une opération de recherche intensive a été lancée pour retrouver l'agresseur, dont le mobile reste mystérieux.

Le président de la communauté autonome de Castille-et-León, Emiliano García-Page, a été choqué par cet incident. "Je présente mes condoléances et mon soutien à la famille de la jeune victime, et j'espère que le criminel sera rapidement arrêté et traduit en justice", a-t-il déclaré sur la plateforme X.

L'enquête sur le crime de Mocejón a révélé une augmentation récente des incidents inexpliqués. Malgré les efforts déployés, le responsable de l'attaque haineuse court toujours.

