Un agent de sécurité scolaire californien a admis sa culpabilité pour homicide volontaire en lien avec la fusillade mortelle d'un jeune de 18 ans.

Eddie Gonzalez doit être condamné le 8 octobre, avec une peine potentielle allant de trois à six ans de prison, selon Pamela J. Johnson, porte-parole du bureau du procureur de district de Los Angeles, rapporté par CNN.

La sentence intervient environ quatre mois après la déclaration d'un procès nul dans l'affaire de meurtre de Gorzalez, lorsque le jury n'a pas pu rendre un verdict unanime.

Le 27 septembre 2021, Gonzalez, officier de sécurité scolaire, faisait sa ronde près du lycée Millikan à Long Beach. Il a été témoin d'une dispute entre Manuela Rodriguez, 18 ans, et une fille de 15 ans, selon la police. Alors que Rodriguez et deux autres personnes tentaient de s'enfuir dans un véhicule à proximité, Gonzalez aurait prétendument tiré sur la voiture, touchant Rodriguez sur le siège passager avant, selon la police.

Rodriguez a été transportée à l'hôpital, mais elle est décédée de ses blessures une semaine plus tard. Elle laisse derrière elle un fils âgé de 5 mois.

Après l'incident, Gonzalez a été renvoyé pour avoir violé la politique d'utilisation de la force du district, qui recommande aux officiers de sécurité de ne pas tirer sur des individus en fuite, des véhicules en mouvement ou à travers des fenêtres de véhicules, sauf si l'utilisation d'une arme à feu est la dernière option pour l'autodéfense, selon la politique. Il a été inculpé de meurtre un mois après le tir.

George Gascon, le procureur district, a commenté : "Nous devons tenir pour responsables ceux qui sont chargés de nous protéger, en particulier ceux que nous comptons pour assurer la sécurité de nos enfants à l'école."

L'année dernière, la famille de Rodriguez a accepté un règlement de 13 millions de dollars avec le district scolaire unifié de Long Beach dans le cadre de leur procès civil. Le district a déclaré que le règlement n'était pas une reconnaissance de responsabilité.

À l'époque, la mère de Rodriguez, Manuela Sahagun, a exprimé ses sentiments : "Je ne comprends pas comment je suis encore là, comment continuer sans ma petite fille. Elle était tout pour moi. Tout ce que je veux, c'est la justice - la justice pour ma petite fille."

During the April trial, seven jurors wanted to convict Gorzalez for murder, whereas five wanted to convict him for voluntary manslaughter, as per the Los Angeles County District Attorney's office.

CNN reached out to Gonzalez's attorney for comment.

The case against Gorzalez comes at a time of debate in US school districts about the presence of armed officers in schools. Some argue that the law enforcement presence can protect students against gun violence, while others express concerns about police misconduct and the acceleration of the school-to-prison pipeline.

In an attempt to prevent school shootings in California, a bill was proposed earlier this year that failed to pass. It suggested mandating armed officers in all K-12 schools across the state. At present, California law permits school districts to decide whether to hire or contract for armed law enforcement officers or unarmed security officers.

In contrast, some local campaigns in California school districts intend to remove school police, who are believed to disproportionately target Black and Latino students.

The ACLU of California published a report in 2021, warning that having more police officers in public schools could have negative consequences for students. The study found that Latino students' arrest rates were 6.9 times higher and Black students' arrest rates were 7.4 times higher in schools with assigned law enforcement than in schools without. Additionally, it revealed that these groups were more likely to be referred to law enforcement.

A report published by the National Center for Education Statistics in July indicated that approximately 45% of US public schools reported having sworn law enforcement officers who routinely carry firearms.

In the ongoing debate about armed officers in US school districts, some argue that their presence can protect students, while others express concerns about police misconduct and the school-to-prison pipeline. Eddie Gonzalez, the school safety officer in question, was let go for violating the district's use-of-force policy, highlighting the potential issues with this presence.

Despite the controversy, 45% of US public schools reported having sworn law enforcement officers who routinely carry firearms, as mentioned in a recent report.

Lire aussi: