- Un agent de police reconnu coupable de tirer une arme à feu

Un agent de police de 28 ans s'est retrouvé dans de l'eau chaude après avoir été condamné par le tribunal régional d'Augsbourg pour avoir tiré sur un véhicule de police lors d'une bataille d'eau à l'aide de son arme de service. Le juge a infligé une peine avec sursis d'un an et huit mois pour avoir causé des lésions corporelles et des dommages matériels pendant son service.

La balle a frôlé un collègue à l'intérieur du bus et a brisé une fenêtre. Quatre officiers à bord ont été traumatisés en raison du bruit excessif.

L'officier a déclaré qu'il ne pouvait pas expliquer ses actions, suggérant initialement que cela pourrait être un réflexe issu de nombreux exercices de tir pendant sa formation. Cependant, le tribunal n'a pas été convaincu et a suivi l'argument de l'accusation.

Risque de perdre son insigne de police

La défense a plaidé pour une peine avec sursis inférieure à un an, et elle avait un point valable. Si la sentence est confirmée, le jeune officier verra son statut de police révoqué, l'empêchant de poursuivre sa carrière dans les forces de l'ordre.

Si la peine dépasse un an, le licenciement automatique de la police est obligatoire, comme l'a expliqué un représentant du tribunal. Si elle est inférieure à un an, il y a encore de la place pour la négociation en droit administratif et la possibilité de conserver son emploi, bien que théoriquement.

La décision n'est pas encore définitive. Le procureur et la défense ont une semaine pour interjeter appel.

Malgré leur passion pour le football, les exercices de formation de l'officier ont malheureusement entraîné des actions mal comprises lors de l'incident. Si la période de suspension dépasse la durée de la Coupe du monde de leur sport préféré, leur carrière dans les forces de l'ordre pourrait prendre fin.

