Un affrontement lors d'un événement pro-israélien a abouti à des coups de feu après un incident où une personne a agressé physiquement un manifestant.

Le tumulte a commencé lorsqu'une personne non liée à la manifestation a commencé à crier contre les manifestants aux alentours de 18h40, selon le communiqué de la procureure du district de Middlesex, Marian Ryan.

Des échanges verbaux ont eu lieu entre les deux parties de l'autre côté de la rue, comme rapporté par Ryan lors d'une conférence de presse jeudi. La personne a ensuite traversé la rue en direction de la manifestation et a eu une altercation physique avec l'un des manifestants. Une bagarre a éclaté, entraînant le tir par un membre du groupe de manifestants sur la personne de l'autre côté.

La victime de 31 ans a été hospitalisée et devrait se remettre de ses blessures, selon le bureau du procureur. Ils n'ont pas encore révélé l'identité du résident de Newton, mais une demande de plainte criminelle contre lui pour agression et coups et blessures a été déposée, a indiqué le bureau du procureur.

Dans le communiqué du bureau de Ryan, "une agression et des coups et blessures qui ne se produisent pas en présence d'un officier de police ne sont pas des infractions passibles d'arrestation". Par conséquent, la personne inculpée a droit à une audience devant le magistrat clerk pour déterminer s'il y a des preuves suffisantes.

La personne présumée avoir été plaquée lors de l'altercation, Scott Hayes, 47 ans de Framingham, est believed to be the protester who shot the aforementioned Newton resident, the prosecutor's office explained. Authorities believe Hayes lawfully owned the firearm used in the shooting.

Hayes a été arrêté et inculpé d'agression et de coups et blessures avec une arme mortelle, ainsi que d'atteinte à un droit constitutionnel entraînant des blessures, a révélé la procureure. Il a comparu devant le tribunal vendredi, avec une plaidoirie de non-coupable déposée en son nom. Son permis de port d'armes a également été révoqué, a noté la procureure.

CNN a cherché à obtenir des commentaires de l'avocat de Hayes.

Les plateformes de médias sociaux ont diffusé des vidéos brutes présumées de l'incident. Le chef de police de Newton, George McMains, a exhorté le public à partager toutes les vidéos ou informations relatives à l'incident alors que les enquêteurs tentent de mieux comprendre les circonstances.

De plus, McMains a annoncé que des patrouilles supplémentaires seraient présentes devant les lieux de culte dans les jours à venir.

Le maire de Newton a exhorté le public à ne pas tirer de conclusions hâtives.

"J'ai deux demandes : premièrement, laissez la police de Newton rassembler des informations précises", a déclaré la maire Ruthanne Fuller. "Deuxièmement, je demande instamment à tout le monde de garder son calme."

