- Un affrontement compétitif entre la CDU et l'AfD sur la scène politique de la Saxe

Une question fort intéressante se pose à la veille des élections en Saxe : quel parti sortira en tête dans la région ? Une enquête réalisée par Forsa pour RTL révèle que l'écart entre la CDU, dirigée par le ministre-président Michael Kretschmer, et l'AfD s'est resserré. La CDU est actuellement à 33 %, tandis que l'AfD est à 31 %, soit une augmentation de 1 % par rapport au premier sondage en août. L'écart entre les deux partis est infime et se situe dans la marge de tolérance des sondages représentatifs.

Intéressant également, le SPD en Saxe a également augmenté de 1 %, passant de 6 % à 7 %. À l'inverse, le BSW dirigé par Sahra Wagenknecht a connu une baisse de 1 %, se situant maintenant à 12 %. Les chiffres des Verts (6 %) et de la gauche (3 %) restent inchangés. Le FDP reste en dessous de la barre des 3 %, le plaçant parmi les autres partis dont le total collectif s'élève à 8 %.

L'AfD en tête des sondages en Thuringe

En Thuringe, les évolutions par rapport au sondage d'août sont mineures. L'AfD, dirigée par Björn Höcke, conserve sa position de leader avec 30 %. La CDU a également connu une légère augmentation, passant à 22 %. La gauche, sous la direction du ministre-président Bodo Ramelow, a également connu une légère amélioration, passant de 13 % à 14 %. À l'inverse, le BSW a perdu 1 % (17 %). Les chiffres du SPD sont restés constants à 7 %. Les Verts continuent de manquer le seuil pour entrer au parlement régional avec un score de 4 %. Les autres partis, dont le FDP, représentent actuellement 6 % au total.

Les conséquences de l'attaque au couteau de Solingen sur l'élection semblent moins importantes que prévu. En Saxe, seulement 18 % des personnes interrogées estiment que cet acte terroriste a une influence significative sur leur décision de vote. En revanche, en Thuringe, les effets de Solingen pourraient être plus prononcés : 35 % estiment qu'il a une influence significative, 48 % une influence mineure et 9 % n'ont perçu aucun impact.

Forsa reconnaît que la formation de l'opinion dans les deux États reste incomplète. Les partisans de l'AfD et du BSW ont tendance à éviter le vote par correspondance et préfèrent voter dans les bureaux de vote, ce qui leur laisse une marge de manœuvre pour changer d'avis avant le décompte final.

Les données ont été collectées par Forsa pour RTL Germany entre le 27 et le 29 août 2024, par le biais de panels en ligne et d'entretiens téléphoniques représentatifs de la population. Les échantillons pour la Saxe et la Thuringe comptent respectivement 1012 et 1005 répondants. La marge d'erreur tolérable pour les deux sondages est de +/- 3 points de pourcentage. Stern fait partie de RTL Germany.

