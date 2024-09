- Un affrontement à une fête de mariage impliquant des policiers

À une fête de mariage animée à Wuppertal, cinq agents des forces de l'ordre ont subi des blessures légères. Selon leur propre compte-rendu, les autorités ont été appelées sur les lieux un samedi soir en raison d'une altercation houleuse parmi les invités. Les premières enquêtes suggèrent que plusieurs individus étaient impliqués, utilisant des verres et des bouteilles pour se battre.

À leur arrivée, les agents de l'ordre ont été confrontés à des actes de violence physique, y compris des coups de poing, des coups de pied et des morsures, selon un porte-parole. De manière étonnante, un invité a été vu brandissant un couteau de cuisine, mais heureusement, personne n'a été blessé. Les agresseurs ont finalement été maîtrisés à l'aide de pistolets à impulsion électrique et de matraques.

Trois hommes, âgés de 22 à 24 ans, ont été arrêtés par la police et ont résisté pendant le processus d'arrestation, continuant à attaquer les officiers. De plus, la police a recueilli des informations sur 40 invités et leur a remis des ordres de dispersion. Les officiers blessés ont réussi à continuer leur service. Auparavant, WDR avait diffusé cet événement.

