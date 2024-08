Un aéroport japonais a arrêté ses opérations en raison de la perte d'un jeu de ciseaux.

Des soucis concernant des ciseaux, utilisés dans une boutique située dans la zone de départ d'un vol intérieur à l'aéroport de New Chitose (CTS), ont entraîné une enquête de sécurité de plusieurs heures. Cet aéroport, qui dessert la région de Sapporo sur l'île septentrionale de Hokkaido, a connu l'annulation de 36 vols et le retard de 201 autres le 17 août en raison de cette recherche.

On craignait que des terroristes potentiels n'aient subtilisé les ciseaux pour s'en servir comme armes à bord de l'avion. Après un certain temps, l'aéroport a confirmé que les outils avaient été retrouvés, permettant aux vols de reprendre.

Dans un communiqué, l'administration de l'aéroport a reconnu : "Nous comprenons que cet incident est dû à des systèmes d'utilisation, de stockage et d'entretien inadéquats de la part des clients de la boutique." Ils ont promis de faire enquête sur cet incident, d'en identifier la cause et de prendre des mesures pour l'empêcher de se reproduire. Ils ont également affirmé que cet incident pourrait être lié à un détournement d'avion et au terrorisme, et que tous les membres du personnel de l'aéroport seront formés sur l'importance de la gestion.

Le groupe de rock japonais 9mm Parabellum Bullet était l'un des nombreux partis touchés par les préoccupations de sécurité ; ils ont manqué leur concert au festival de musique annuel Rising Sun à Hokkaido en raison de l'annulation de leur vol.

"Nous allons certainement nous venger !" a déclaré le groupe dans un communiqué publié sur le site de l'événement, tandis que le festival lui-même refusait de rembourser les billets.

De nombreux voyageurs ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux.

"J'ai envie de pleurer parce que mon vol a été annulé à cause de quelqu'un qui a égaré une paire de ciseaux", a écrit un voyageur sur X.

"À cause de cet incident, le vol que j'étais censé prendre a été annulé, et ma réunion de famille tant attendue a été écourtée. C'est extrêmement décevant", s'est plaint un autre.

Pourtant, d'autres ont loué l'aéroport pour avoir pris la potentielle subtilisation de ciseaux au sérieux.

"En tant que voyageur, je suis reconnaissant qu'ils prennent des précautions aussi rigoureuses pour assurer la sécurité", a commenté un utilisateur de X.

