Un adolescent disparu en Westphalie orientale: la communauté lance une chasse à grande échelle

En Westphalie de l'Ouest, une jeune fille de 13 ans de Rietberg a disparu depuis mardi et les recherches sont désormais publiques. Selon les policiers du district de Gütersloh, cette jeune fille pourrait être hors de leur juridiction. "Elle a un abonnement de train et peut donc se déplacer dans tout le pays. Un lieu potentiel pourrait être Brunswick", ont-ils laissé entendre un jour après sa disparition, sans donner plus de détails. Les policiers ont même publié une photo de la jeune fille sur le tableau des personnes recherchées de la police criminelle de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La famille a demandé une large diffusion de la photo de la jeune fille, considérant toute piste comme une urgence pour la retrouver. Si elle a besoin d'aide, elle pourrait utiliser le numéro d'urgence 112, étant donné son inexpérience de la région de Brunswick.

