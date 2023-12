Un adolescent de Floride est accusé du meurtre de sa sœur lors d'une dispute familiale à propos de cadeaux de Noël.

Le bureau du shérif du comté de Pinellas, en Floride, a annoncé que son frère de 15 ans a également été inculpé de tentative de meurtre après avoir prétendument tiré sur son cadet en représailles à l'assassinat de leur sœur, Abrielle Baldwin, âgée de 23 ans.

La dispute a commencé lorsque les frères et sœurs, accompagnés de leur mère et des deux enfants de Baldwin, achetaient des cadeaux la veille de Noël et ont commencé à se disputer parce que le jeune homme de 15 ans estimait que son frère recevait plus de cadeaux, a déclaré le shérif Bob Gualtieri lors d'une conférence de presse mardi.

"Ils se sont disputés en famille pour savoir qui recevait quoi et quel argent était dépensé pour qui, et ils ont commencé à se disputer dans le magasin", a déclaré M. Gualtieri.

La famille a quitté le magasin et s'est rendue au domicile de la grand-mère à Largo, où la dispute s'est poursuivie, selon le shérif. Baldwin a exhorté l'enfant de 14 ans à "arrêter de se disputer parce que c'était Noël", a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué.

À un moment donné, l'adolescent a sorti un pistolet de calibre 40, l'a pointé sur son frère et a menacé de le tuer, a déclaré M. Gualtieri. Après l'intervention de Mme Baldwin, il a pointé l'arme sur elle et a dit qu'il la tuerait ainsi que son enfant de 11 mois, qu'elle tenait dans un porte-bébé, a-t-il ajouté.

L'adolescent a tiré sur Baldwin dans la poitrine alors qu'elle tenait le porte-bébé, selon le communiqué.

Le jeune homme de 15 ans a ensuite sorti une autre arme de poing, a tiré sur son frère et s'est enfui, selon le shérif. L'adolescent a été retrouvé plus tard au domicile d'un parent dans la ville voisine de Clearwater, a-t-il ajouté.

Lorsque les adjoints sont arrivés sur les lieux de la fusillade, ils ont trouvé le jeune frère et Baldwin avec des blessures par balle, selon le communiqué. Baldwin a été transportée dans un hôpital local, où son décès a été constaté. Son fils de 11 mois n'a pas été blessé dans l'incident, a ajouté M. Gualtieri.

Le frère cadet a également été transporté à l'hôpital et se trouve dans un état stable, selon les autorités.

Le jeune homme de 14 ans a été inculpé de meurtre au premier degré, de maltraitance d'enfant et de délinquant en possession d'une arme à feu, selon le communiqué. L'adolescent de 15 ans a été inculpé de tentative de meurtre au premier degré et de falsification de preuves.

Le shérif a indiqué que les deux adolescents avaient des antécédents criminels. CNN n'a pas été en mesure de déterminer s'ils avaient des avocats.

Source: edition.cnn.com