Un adolescent de 15 ans orchestre un enlèvement de bus grâce à une tactique ingénieuse.

Dans l'association de transport de Brême et de Basse-Saxe, un adolescent a prétendument réussi un deuxième coup d'éclat en peu de temps en prenant le contrôle d'un bus. Au début, il semblait que son plan machiavélique se déroulait comme prévu. Mais les choses ont finalement pris une tournure inattendue.

Selon les rapports de police, un adolescent de 15 ans de Brême a tenté de conduire un bus public une fois de plus. Cette fois-ci, however, son plan a échoué. Se faisant passer pour un employé du service de sécurité de l'association de transport VBN de Brême/Basse-Saxe, l'adolescent est monté à bord d'un bus à Delmenhorst, selon la police.

Il a annoncé au conducteur de bus de 32 ans que l'adolescent qui avait conduit illégalement un bus à Brême plus tôt en août était un passager à bord. Équipé d'un casque, il a ordonné au conducteur de bus d'arrêter le véhicule et de laisser tous les passagers descendre. Selon la police, le conducteur de bus a obéi aux instructions. Cependant, lorsque le faux employé de VBN a tenté de continuer à conduire, le conducteur de bus a donné l'alerte. La supercherie a été découverte lorsque la police et un représentant de la compagnie de bus sont arrivés sur les lieux.

L'adolescent de 15 ans a été reconnu par la police comme étant le même garçon qui avait conduit un bus avec des passagers à Brême plus tôt en août. À l'époque, il s'était présenté comme un stagiaire d'une compagnie de bus à un conducteur de bus et avait poursuivi son trajet seul après le tour. Lorsqu'il est arrivé à un arrêt de bus, il a convaincu les passagers innocents qu'il était un conducteur de bus régulier. La police avait précédemment rapporté que le garçon était autiste et avait une passion pour les véhicules et la technologie.

Comme l'adolescent n'a pas réellement conduit le bus à Delmenhorst, il est peu probable qu'il encoure des conséquences juridiques, selon le rapport de police. L'adolescent de 15 ans a été récupéré par son père au poste de police de Delmenhorst.

La tentative de prise de contrôle du bus de l'adolescent s'est produite à Delmenhorst, qui fait également partie de Brême et de Basse-Saxe. Cette deuxième infraction de l'adolescent de Brême a été évitée grâce à la vigilance du conducteur de bus et des autorités.

