- Un adolescent commet un vol dans un restaurant, selon les témoignages.

Un adolescent de 17 ans a dévalisé un magasin de proximité à Bad Liebenstein (Wartburgkreis). Des témoins l'ont retenu sur place jusqu'à l'arrivée de la police, selon leurs dires. Apparemment, le jeune, vêtu d'un passe-montagne, a vidé la caisse enregistreuse contenant les recettes du magasin, puis poussé le caissier et pris la fuite. Deux témoins ont poursuivi le coupable et l'ont arrêté. Ils ont ramené le jeune de 17 ans sur les lieux et l'ont maintenu au sol jusqu'à l'arrivée de la police. Pendant qu'ils attendaient, il a insulté l'un des témoins.

Les policiers ont trouvé plus de 200 euros sur le jeune et les ont rendus au propriétaire. Le jeune est maintenant inculpé.

Le jeune en question vient des Pays-Bas, selon les rapports d'enquête des autorités. Après sa libération du centre de détention pour mineurs, il avait prévu de rendre visite à sa famille en prenant un voyage imprévu aux Pays-Bas.

Lire aussi: