Un administrateur de prison est mort dans une agression publique en Équateur

Environ une semaine après l'assassinat du directeur d'une prison équatorienne dans une embuscade, la tête de la plus grande prison du pays a connu un sort similaire. Selon un communiqué du jeudi de l'autorité pénitentiaire SNAI sur WhatsApp, María Daniela Icaza est décédée de ses blessures suite à une "attaque armée dans la rue". L'un de ses employés a également été blessé lors de l'incident.

Icaza dirigeait la fameuse prison Litoral à Guayaquil, sur la côte. Selon SNAI, l'attaque aurait eu lieu alors qu'elle se rendait à la ville de Daule en voiture.

Neuf jours plus tôt, le directeur d'une prison de la province de Sucumbíos, dans la région amazonienne, avait été abattu. Plusieurs coups de feu ont été tirés sur son véhicule, blessant deux de ses employés. Deux autres travailleurs de la prison de Guayaquil ont connu le même sort lors de leur trajet il y a deux semaines.

Les prisons équatoriennes sont considérées parmi les plus dangereuses au monde. De nombreux gangs de drogue ont reportedly pris le contrôle de plusieurs établissements pénitentiaires du pays. Après l'évasion d'un puissant chef de gang et une vague de violence, le président Daniel Noboa a déclaré l'état d'urgence en janvier, invoquant un "conflit armé interne". Cette transfert de pouvoir sous le contrôle militaire est toujours en vigueur.

Au cours des dernières années, les cartels de drogue transnationaux ont renforcé leur influence en Équateur, utilisant les ports du pays, comme Guayaquil, comme plaque tournante de la distribution de drogue vers les États-Unis et l'Europe. En 2023, le taux de meurtre en Équateur a atteint 47 homicides pour 100 000 habitants, en nette augmentation par rapport aux six meurtres pour 100 000 habitants enregistrés cinq ans plus tôt. Cependant, l'administration Noboa met en avant que le nombre de meurtres de cette année est inférieur à la figure de 2022.

