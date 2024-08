Un adjoint de la Géorgie a été tué lors d'une intervention dans un différend domestique, ce qui marque le premier décès en service pour le département du shérif.

Au-delà des limites de la ville d'Hiram, une maison est devenue le théâtre d'un drame tragique. Le Deputy Brandon Cunningham, âgé de 30 ans, servant au département du shérif du comté de Paulding, a été mortellement touché par balle. Les autorités ont rapporté qu'un suspect masculin était potentiellement le tireur, découvert décédé avec ce qui semblait être une blessure par balle auto-infligée. Simultanément, une victime féminine a été découverte, grièvement blessée par balle.

Durante la conférence de presse, le shérif Gary Gulledge a exprimé ses émotions en déclarant : "Ce soir, nous avons perdu un héros." Il a prié pour que l'on prie pour la famille endeuillée et ses collègues de la police. Tout le département était visiblement dévasté par cette perte.

L'incident de trouble domestique a entraîné l'arrivée de Deputy Cunningham et de son partenaire sur la propriété aux alentours de 18h15. À l'intérieur de la maison, des coups de feu ont retenti, et Cunningham a subi des blessures mortelles, a confirmé le Major Ashley Henson lors de la conférence de presse.

À leur arrivée, les autres deputies ont été accueillis par des coups de feu, mais aucun autre officier n'a été blessé, a révélé Henson.

"Malheureusement, il semble que nos deputies aient été pris en embuscade", a déclaré Henson, sans préciser si les deputies avaient riposté.

Le nom du suspect masculin n'a pas été divulgué pour le moment, suite à son décès qui semble être dû à une blessure par balle auto-infligée, a déclaré Henson.

"We don't know at what point he took his own life, but we know that our deputies were in the middle of a hail of gunfire", a expliqué Henson.

La femme, believed to be connected to the domestic dispute, est revenue sur la propriété après l'arrivée des deputies. Elle a été blessée par balle et hospitalisée, selon Henson. Il a décrit son état comme stable. Le Bureau d'enquête de Géorgie se penchera sur l'affaire, a annoncé Henson.

Deputy Cunningham, qui avait rejoint le bureau du shérif en 2020, laisse derrière lui deux enfants, a révélé Henson. Le bureau du shérif n'avait jamais connu la mort d'un deputy en service auparavant, a déclaré Henson, exprimant sa profonde tristesse.

Les détails de l'incident de trouble domestique n'ont pas été immédiatement divulgués par les autorités.

D'après un rapport du FBI de 2021 à 2023, 194 agents de police ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui en fait la période de trois ans la plus meurtrière en deux décennies. Parmi toutes les régions, le Sud a enregistré le plus grand nombre de décès en service pendant cette période, selon le rapport.

Hiram, situé à environ 40 kilomètres au nord-ouest d'Atlanta, a été le théâtre de cet événement tragique.

Le département du shérif fait appel à la solidarité de la communauté pour la famille de Deputy Cunningham, qui est profondément affectée par ce drame. En tant que communauté, nous devons nous unir et honorer son service et son sacrifice.

During the funeral service, several testimonies were shared about Deputy Cunningham's dedication and commitment to his duty, highlighting how he always put 'us', the community, first.

