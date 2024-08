- Un adieu émouvant de Cathy Lugner.

Richard Lugner (1932-2024), entrepreneur autrichien, est décédé à l'âge de 91 ans. Son ex-femme Cathy Lugner (34 ans) lui a rendu hommage sur Instagram.

Richard Lugner restera "inoubliable"

"En apprenant ce matin la triste nouvelle de ton décès, j'ai été sous le choc", a écrit la jeune femme de 34 ans, surnommée "Spatzi" par Lugner pendant leur mariage. "Toi aussi, tu me semblais immortel", a expliqué Cathy Lugner, qui a partagé des souvenirs de leur vie commune, dont une photo de leur fille. La détermination, la force de volonté et le courage de Lugner étaient inspirants et contagieux. "Je te remercie du fond du cœur pour les moments merveilleux que nous avons partagés, pour tout ce que tu m'as appris sur la vie. Tu resteras inoubliable. Que Dieu te bénisse. Repose en paix." Sur une story Instagram, Cathy Lugner a également publié une photo de couple ancienne et écrit : "Je serai toujours reconnaissante pour tout ce que tu m'as appris."

Malgré leur divorce, Cathy Schmitz continue d'utiliser le nom de Cathy Lugner. Le couple s'est marié de 2014 à 2016. Cathy "Spatzi" Lugner a invoqué le manque d'opportunités de grandir avec lui comme raison de leur séparation. Dans une interview accordée au journal "Bild" en avril 2024, Richard Lugner avait des mots plus durs pour son ex-femme : "Elle a été mon plus grand fiasco."

Pourtant, Lugner s'est marié pour la sixième fois le 1er juin. À Vienne, il a échangé des vœux avec sa partenaire Simone "Bienchen" Reiländer (42 ans). Le couple s'était brièvement fiancé en octobre 2021 et avait célébré leur amour au printemps 2024. Selon le "Kronen Zeitung", un grand mariage religieux dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne était prévu pour cet automne, pour son 92ème anniversaire le 11 octobre.

