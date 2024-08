- Un acteur lié à la filmographie de Tarantino arrêté une fois de plus.

Michael Madsen, 66 ans, a été arrêté ce week-end. La police de Malibu a placé en détention l'acteur, célèbre pour ses rôles dans les films de Quentin Tarantino, dans le cadre d'une enquête pour violences domestiques. Sa femme, DeAnna Madsen, 64 ans, serait la victime présumée. Un représentant de l'acteur a déclaré à la publication américaine 'Variety' : "Il s'agissait d'une dispute entre Michael et sa femme, et nous espérons que cela se terminera bien pour tous les deux." Madsen a été libéré après avoir versé une caution de 20 000 dollars.

Précédentes démêlés avec la justice

Ce n'était pas la première fois que Michael Madsen avait des ennuis avec la justice. En février 2022, il a été arrêté pour violation de propriété privée. Les policiers l'ont arrêté chez lui à Malibu et l'ont emmené menottes aux poignets.

Madsen a passé quatre jours en prison en 2019 après avoir été condamné pour conduite en état d'ivresse. Il a été condamné à cinq ans de probation. Il avait également été arrêté pour conduite en état d'ivresse en 2012 et avait été condamné à suivre un programme de réhabilitation de 30 jours.

Juste avant l'incident de violation de propriété en 2022, Madsen a connu une perte tragique. Son fils, Hudson, est décédé à l'âge de 26 ans. Madsen est marié à DeAnna Madsen depuis 1996 et ils ont deux autres fils. Il est connu pour son rôle dans "Reservoir Dogs".

Collaboration fréquente avec Tarantino

Madsen a joué dans de nombreux films de Quentin Tarantino, notamment "Reservoir Dogs", "Kill Bill" et "Once Upon a Time... in Hollywood". Il a également joué dans "Thelma & Louise" et "James Bond 007 - Meurs un autre jour".

