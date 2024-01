Un accord sur les frontières qui ne mène nulle part ? La Chambre des représentants est prête à rejeter le compromis du Sénat sur l'immigration

Un trio de sénateurs s'est efforcé pendant des semaines de conclure un accord complexe sur l'immigration avec l'administration Biden, dans le but de freiner l'afflux de migrants à la frontière sud tout en facilitant le passage de l'aide à l'Ukraine et à Israël.

Mais un nombre croissant de républicains de la Chambre des représentants lancent un avertissement brutal : Un compromis du Sénat n'a pratiquement aucune chance de passer devant leur chambre.

Cet avertissement souligne les sombres perspectives de voir un Congrès étroitement divisé s'entendre sur un sujet aussi brûlant que l'immigration, que les républicains en particulier ont placé au cœur de leur campagne pour la Maison-Blanche et le contrôle des deux chambres.

Dans des interviews accordées à CNN, un grand nombre de républicains de la Chambre des représentants ont déclaré qu'ils n'accepteraient qu'un accord sur les frontières qui ressemblerait au projet de loi sur l'immigration, connu sous le nom de HR 2, qui a été adopté par leur chambre l'année dernière, même si les démocrates du Sénat et la Maison-Blanche s'opposent fermement à ce plan et le qualifient de "non viable".

Certains républicains ont été encore plus directs, suggérant que tout accord devrait être rejeté s'il pouvait renforcer la position du président Joe Biden avant le mois de novembre.

"Laissez-moi vous dire que je ne suis pas prêt à faire grand-chose pour aider un démocrate et pour améliorer la cote de popularité de Joe Biden", a déclaré Troy Nehls, un républicain du Texas, à CNN. "Je n'aiderai pas les démocrates à améliorer la cote de popularité de cet homme. Je ne le ferai pas. Pourquoi le ferais-je ? Chuck Schumer a le projet de loi HR 2 sur son bureau depuis le mois de juillet. Et il n'en a rien fait".

D'autres ont déclaré que tout projet de loi produit par le Sénat devrait être modifié par la Chambre des représentants dirigée par le GOP, ce qui signifie qu'un tel plan se rapprocherait davantage de la droite et pourrait rompre l'équilibre délicat permettant d'obtenir le soutien des démocrates.

"Je ne vois pas pourquoi la Chambre accepterait automatiquement la version du Sénat alors que nous avons adopté notre propre projet de loi, HR 2", a déclaré Tony Gonzales, représentant du GOP, dont le district du Texas englobe la frontière.

D'autres législateurs du parti démocrate soutiennent que les démocrates et la Maison-Blanche commettent une erreur en ne négociant un accord sur la frontière qu'avec les républicains du Sénat, alors que l'adhésion du parti démocrate de la Chambre est nécessaire pour qu'un projet de loi puisse être adopté.

"La Chambre devra apporter sa contribution au processus. Il est plus logique d'inclure la Chambre avant de parvenir à un accord", a déclaré le député Ben Cline de Virginie, membre du groupe d'extrême droite "Freedom Caucus".

"Nous avons besoin de réformes politiques allant dans le sens de la loi HR 2", a déclaré M. Cline. "C'est un objectif très important pour moi et pour beaucoup de mes collègues.

Si le Sénat parvient à conclure un accord, les projecteurs se tourneront vers le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui a appelé le Sénat à adopter la proposition de loi HR 2 et a déclaré que de nouvelles mesures frontalières strictes devaient être approuvées avant de donner le feu vert à une aide supplémentaire à l'Ukraine.

Si M. Johnson s'écarte de cette position, il devra faire face à un retour de bâton de la part de son aile droite. Mais s'il tente de faire glisser tout compromis du Sénat vers la droite, il pourrait torpiller les chances d'aboutir à une loi et menacer l'avenir de l'aide à l'Ukraine et à Israël dans le même temps.

Je suis heureux que le président Johnson ait jusqu'à présent maintenu sa position "HR2 ou rien"", a déclaré Matt Gaetz, un républicain de Floride qui a mené la charge pour évincer l'ancien député Kevin McCarthy du poste de président.

M. Gaetz a ajouté que ses collègues conservateurs n'allaient pas accorder beaucoup d'importance à ce que produira le Sénat.

"Il est peu probable que les conservateurs de la Chambre des représentants placent beaucoup d'espoir dans le produit du travail élaboré par les vestiges de la 'bande des huit'", a déclaré M. Gaetz, en référence au groupe de sénateurs bipartisans qui a élaboré le dernier projet de loi bipartisan sur l'immigration en 2013.

Mais contrairement à 2013, l'accord actuellement débattu au Sénat n'offre pas de voie d'accès à la citoyenneté pour les millions d'immigrés sans papiers et n'est pas non plus considéré comme exhaustif. Les discussions au Sénat se sont plutôt concentrées sur les restrictions à l'immigration imposées par les républicains, à savoir les lois sur l'asile, les modifications des politiques de libération conditionnelle et l'autorité que l'administration peut utiliser pour expulser les migrants ou fermer la frontière en cas d'afflux migratoire.

En 2013, le Sénat, dirigé par les démocrates, a adopté un projet de loi complet sur l'immigration par 68 voix, avant de le voir ignoré par la Chambre des représentants, dirigée par le parti démocrate.

Aujourd'hui, tout accord au Sénat - négocié par le républicain James Lankford de l'Oklahoma, le démocrate Chris Murphy du Connecticut et Kyrsten Sinema, une indépendante de l'Arizona - est voué à être inférieur à la loi HR 2.

En outre, les sénateurs ont travaillé avec le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, qui fait actuellement l'objet d'une procédure de destitution menée par les républicains de la Chambre des représentants, qui cherchent à l'inculper de crimes et délits graves dans le cadre de la crise des migrants.

Le rôle de M. Mayorkas dans les pourparlers - qui, selon le ministère de la sécurité intérieure, visait à fournir une assistance technique - a déjà suscité un profond scepticisme parmi les républicains de la Chambre des représentants.

"Il doit s'agir d'un projet de loi propre visant à sécuriser la frontière et non à faciliter l'entrée des clandestins dans le pays", a déclaré Tim Burchett, un républicain du Tennessee. "Nous avons besoin d'un plan pour savoir ce que nous ferons des 8 millions de personnes qui sont arrivées au cours des trois dernières années.

Le projet de loi sur l'immigration de la Chambre des représentants, qui a été adopté en mai, exigerait du ministère de la sécurité intérieure qu'il reprenne la construction du mur frontalier. Il prévoit également de renforcer les sanctions à l'encontre des immigrés ayant dépassé la durée de validité de leur visa aux États-Unis, de relever le seuil d'éligibilité à l'asile et de donner au ministère de la sécurité intérieure beaucoup plus de pouvoirs pour refouler les migrants à la frontière.

Le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, s'adressant aux journalistes mercredi, a averti M. Johnson de ne pas s'en tenir à HR 2 et de rechercher plutôt un consensus bipartisan.

"Si la Chambre des représentants s'accroche à HR 2 comme étant la seule solution, nous n'obtiendrons pas d'accord", a déclaré M. Schumer.

Mais le démocrate new-yorkais a ajouté : "Je pense que si le Sénat parvient à faire quelque chose de manière bipartisane, cela exercera une pression énorme sur la Chambre pour qu'elle fasse quelque chose également et ne laisse pas ces gens de la droite dure se lever et dire, à eux 30, qu'ils doivent dicter la manière dont le pays tout entier doit fonctionner. Car ce qu'ils croient est clairement minoritaire au sein du parti républicain et de notre pays".

Les républicains, quant à eux, estiment que c'est M. Schumer qui a attendu trop longtemps.

"Et maintenant, le Sénat, contrôlé par les démocrates, commence à réaliser qu'il doit faire quelque chose pendant une année électorale pour enrayer cette crise", a demandé Mark Alford, un républicain du Missouri. "Nous n'accepterons rien de moins que de sécuriser la frontière.

Le nombre croissant de républicains intransigeants - dont M. Gaetz, les députés Chip Roy du Texas et Eric Burton de l'État de New York - ne fait qu'ajouter à la difficulté de la tâche. Chip Roy (Texas) et Eric Burlison (Missouri), qui appellent à la fermeture du gouvernement si leurs exigences en matière de sécurité frontalière ne sont pas satisfaites, ce qui laisse présager qu'il sera difficile de parvenir à un accord bipartisan à la fois sur la frontière et sur le financement du gouvernement.

"Nous devons subordonner le financement des opérations du gouvernement fédéral à la signature par le président de la loi H.R.2, ou de son équivalent fonctionnel, et à l'arrêt du flux qui traverse notre frontière (avec des résultats démontrables proches de zéro)", a écrit M. Roy dans une lettre adressée à ses collègues.

Source: edition.cnn.com