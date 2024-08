"On est excités pour cette collab"

- Un accord de grande valeur signé pour une entreprise de podcast

"On est sur un nuage de se mettre en équipe avec 'Wondery' pour le prochain chapitre de New Heights," ont déclaré les frères footballeurs dans un communiqué. "On adore ce show et sa base de fans qui a grandi avec nous ces dernières saisons," ont-ils exprimé. Cette collaboration les emmènera "vers de plus grands sommets" et offrira "des moments époustouflants", ont-ils suggéré. "On a hâte que la saison 3 sorte," ont-ils laissé entendre.

Le patron de "Wondery" a salué le duo pour ses "sensations uniques derrière les coulisses de la saison NFL et des sports professionnels", accompagnées de "rires à se rouler par terre, d'actu à gogo et de discussions avec des stars". Selon un communiqué d'Amazon, "Wondery" a obtenu les droits exclusifs du podcast hebdomadaire, la plateforme obtenant les droits de distribution exclusifs pour tous les épisodes, y compris les anciens, à partir du 28 août. "Wondery" est également autorisé à créer des versions audio internationales.

Un podcast déjà populaire

La notoriété du joueur de NFL Travis Kelce dépasse le terrain, comme le montre une enquête d'Edison Research. Les statistiques ont montré que "New Heights" occupait la quatrième place parmi les podcasts les plus écoutés aux États-Unis lors du premier trimestre. Cette transaction pourrait les propulser sur le marché international. Malgré l'absence d'accord, Kelce, un tight end des Kansas City Chiefs, se débrouillait bien : son nouveau contrat jusqu'en 2027 est reportedly valued at around $34 million (roughly €31 million), selon un journaliste de NFL Network.

