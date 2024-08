- Un accident maritime déclenche une nouvelle tension entre la Chine et les Philippines

Dans le différend en cours entre la Chine et les Philippines concernant des questions territoriales dans la mer de Chine méridionale, un autre incident maritime a eu lieu. Les deux parties se sont mutuellement accusées, revendiquant la responsabilité de l'incident. La task force du gouvernement philippin chargée des affaires relatives à la mer de Chine occidentale a accusé la Chine d'avoir mené des "mouvements illégaux et agressifs". Selon leur déclaration, deux navires de ravitaillement de la garde côtière philippine ont heurté deux navires chinois à quelques minutes d'intervalle aux alentours de 6 heures un lundi habituel.

Dans le premier incident, une brèche d'environ 13 centimètres (environ 5 pouces) est apparue sur l'un des navires philippins. Peu de temps après, un navire de garde côtière chinois a heurté intentionnellement un deuxième navire philippin, causant des dommages mineurs. Les deux incidents se sont produits près du récif Sabina, qui fait partie des îles Spratly, également revendiquées par la Chine et les Philippines.

Version chinoise

Selon le compte rendu de la garde côtière chinoise, c'est un navire de garde côtière philippin qui a heurté en premier un navire chinois. Despite repeated warnings, the Philippine ship allegedly approached the Chinese ship dangerously. Il n'y a pas eu mention d'un deuxième choc dans leur déclaration.

Dans le passé récent, les Philippines et la Chine ont convenu d'éviter de nouveaux conflits, compte tenu de la situation tendue autour du Second Thomas Shoal. Ici, des troupes philippines ont été stationnées sur un navire nommé "BRP Sierra Madre" depuis 1999. Récemment, il y a eu de nombreuses confrontations lors de missions de ravitaillement pour le navire.

La Chine affirme que virtually the entire South China Sea belongs to them. However, the Philippines, Vietnam, Malaysia, Taiwan, and Brunei also stake their claims in the area. This resource-rich region is also a significant global trade route. Critics, including the USA and China's neighboring countries, accuse Beijing of intensifying military presence in the area.

