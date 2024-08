- Un accident lors d'une excursion du club de moto entraîne des blessures graves pour un individu

Au cours d'une sortie à moto avec des amis dans la région de Hunsrück, un motard a eu un accident. Cet incident s'est produit aux alentours de midi sur la K105 à Morbach, située entre Kommen et Wederath (district de Bernkastel-Wittlich), selon le rapport de police du soir.

Le motard, qui se trouvait en deuxième position à l'arrière du groupe, a mal évalué un virage à droite imminent et n'a pas amorcé une inclinaison, selon le rapport de police. Malgré une tentative de freinage rapide, il a quitté la route et a plongé dans un fossé au bord de la route, tombant de sa moto.

Le motard a été éjecté violemment de sa moto et a heurté plusieurs petits arbres et buissons avant de s'immobiliser quelques mètres plus loin. Il a subi de graves blessures aux jambes, au torse et à la poitrine. Sur place, les secours ont craint des blessures potentiellement mortelles. Toutefois, les examens ultérieurs à l'hôpital de Wittlich ont montré que le risque de décès immédiat était écarté.

Après la chute, la moto du motard est restée en mauvais état, partiellement immergée dans le fossé. En raison de la gravité de ses blessures, une ambulance a été appelée sur les lieux.

Lire aussi: