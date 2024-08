Un accident involontaire sur un panneau de signalisation s'est produit avec Friedrich Merz.

Après Solingen, il y a eu un vide politique que le leader de l'opposition a courageusement comblé. Ensuite, de manière surprenante, la coalition du trafic a cessé ses querelles.

Friedrich Merz a utilisé une arme puissante, frappant le cœur de la coalition jusqu'à ce qu'il brille. Peut-être que le Sauerlander n'avait pas pleinement considéré que les coups continuels pouvaient conduire à quelque chose de nouveau – cette fois, le trafic semble agir, montrant même de l'unité, comme en témoigne le "Frankfurter Allgemeine Zeitung". C'est un état souhaitable pour les gouvernements, mais est-ce aussi une victoire pour Merz ?

L'Allemagne a été à nouveau choquée par Solingen. Un autre incident avec des couteaux, des demandeurs d'asile et un échec administratif – incroyable, surtout pendant un festival de la diversité. "Assez !" a résonné à travers la brume du débat.

Les canons conventionnels de la rhétorique creuse ont fait ce qu'ils font depuis des années : le président fédéral a prononcé des mots de réconfort, élaborés par l'appareil de la fonction publique, répétés comme des félicitations sur LinkedIn. Bien que nous soyons habitués à cela, beaucoup ont été frustrés.

Pas de leçons apprises

Personne n'a incarné l'apathie politique de manière plus frappante que la co-présidente du SPD, Saskia Esken, qui a déclaré lors d'une diffusion en direct : "Je ne pense pas que nous puissions apprendre grand-chose de cette attaque." Dans tout le pays, les mains ont touché les fronts avec incrédulité.

Une telle déclaration serait impensable pour un employé. Imaginez un PDG qui dit : "Eh bien, nous ne pouvons pas apprendre grand-chose de ce viol." Imaginez un travailleur de la construction coupant l'alimentation électrique d'un hôpital en disant : "Nous ne pouvons pas apprendre grand-chose de cela."

L'atmosphère était tendue : aucune circonstance ne pouvait consoler une population qui croyait que Solingen et Mannheim étaient le prix qu'une société ouverte devait payer. Mais au début, une seule personne semblait comprendre cela : Friedrich Merz.

Assez, c'est assez !

Merz a été vocal à la télévision : arrêtez les expulsions ! État d'urgence national ! Cause commune avec l'opposition ! "Le chancelier fédéral perd le contrôle du pays", a-t-il critiqué le leader de la coalition du trafic, prétendument même au petit déjeuner, en face de l'homme aux doigts glissants.

Le CDU aurait pu gagner beaucoup si Merz avait plaidé pour des solutions juridiquement inapplicables. Beaucoup ont plaidé pour l'action - ses paroles dures, bien qu'impopulaires, ont peut-être Actually augmenté leur popularité. Et dans le parti, ils savaient : la popularité compte. Le CDU semblait brièvement guider le pays, semant peut-être la discorde dans le trafic. Cela semblait fonctionner ! Cela semblait fonctionner ! C'est ce qu'ils ont peut-être pensé dans la maison Konrad Adenauer.

De manière surprenante, la coalition du trafic a agi. Jeudi, ils ont annoncé une série de mesures sans désaccord apparent, y compris des restrictions sur la taille des couteaux de cuisine en public. Les promesses d'expulsion doivent être prises avec prudence, compte tenu des pratiques passées - mais les réductions des prestations sociales font mal, en particulier pour les Verts.

Même les Verts semblaient savoir l'heure qu'il était. Il n'y avait pas plus de critiques douces du ton. Pendant ce temps, Robert Habeck a continué sa promotion en tant que candidat idéal pour la présidence fédérale - rappelez-vous ces mots, cher lecteur, dans dix ans.

Les ministres fédéraux de l'Intérieur Nancy Faeser et de la Justice Marco Buschmann se sont passé le ballon lors d'une conférence de presse fédérale, affichant une politesse ludique - malgré leur comportement antagoniste habituel. Et vendredi, le premier vol d'expulsion vers l'Afghanistan a décollé, comme si Scholz et Merz avaient poussé l'avion dans le mouvement.

"Mon amour, j'ai uni le trafic !"

Alors : une situation épineuse pour l'Union ? La coalition du trafic se serait-elle réunie si Merz n'avait pas été un berger anxieux ? Je doute. Comment Merz explique-t-il cela à ses supporters maintenant ? "Mon amour, j'ai uni le trafic !" Que fait Friedrich Merz lorsqu'il est en colère ? Quelqu'un sait-il ? Casse-t-il les objets à portée de main ?

Au moins, nous savons ce que le chancelier (selon son propre compte : "en colère et en colère") fait : il maintient enfin son gouvernement fractieux ensemble - au moins assez longtemps pour que la Saxe et la Thuringe tiennent des élections, peut-être juste assez pour maintenir les rouges et les verts au parlement là-bas. Le trafic semble être un autocuiseur sous haute pression, restreint avec une sangle de tension par le chancelier Scholz.

Merz peut trouver du soulagement. Ses collègues en Saxe et en Thuringe ne seront peut-être pas seuls avec les populistes de droite et de gauche après l'élection dimanche. Au moins.

