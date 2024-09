Un accident de voiture supervisé par Tim Walz dans la section automobile

Oh non, il y a eu un incident impliquant le candidat démocrate à la vice-présidence des États-Unis, Tim Walz, lors de son déplacement vers un meeting.

Des témoins oculaires parmi la presse ont rapporté que plusieurs voitures se sont percutées alors qu'elles se rendaient à un événement de campagne à Milwaukee, dans le Wisconsin. Parmi les véhicules touchés figuraient ceux transportant des journalistes et des membres de l'équipe de campagne, mais heureusement, la voiture de Walz est sortie indemne. Quelques journalistes et un membre de l'équipe de campagne ont subi des blessures légères. Walz, lui, est sorti indemne.

Le gouverneur du Minnesota a poursuivi son discours devant les partisans de Milwaukee sans interruption après l'accident, en assurant à tous que, bien que quelques individus aient subi des blessures légères, tout le monde était en sécurité. Il a exprimé sa gratitude envers les agents de sécurité et les services d'urgence pour leur intervention rapide suite à cet incident regrettable. La candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, et le président des États-Unis, Joe Biden, ont tous deux contacté Walz peu après, pour prendre de ses nouvelles. La cause exacte de l'accident reste pour l'instant inconnue.

