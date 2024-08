- Un accident de voiture majeur entraîne la fermeture de la route A31 en direction d'Emden

La route A31 est bloquée en direction d'Emden, plus précisément entre les échangeurs de Lingen et de Wietmarschen, à la suite d'une collision grave impliquant un véhicule. Cet incident s'est produit jeudi soir dans le district de Grafschaft Bentheim, selon les rapports de police. Un véhicule a tenté de dépasser un autre à ce moment-là, ce qui a entraîné son dérapage sur la gauche et sa collision avec le talus herbeux. Le véhicule a ensuite fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvé sur le toit de l'A31.

Le conducteur, âgé de 35 ans, a subi des blessures légères, mais le passager, âgé de 30 ans, a été gravement blessé. Heureusement, les trois enfants présents dans le véhicule n'ont pas été blessés.

La fermeture de la route A31 a entraîné une forte augmentation de la circulation, ce qui peut causer plus d'accidents en raison des détours. Malheureusement, ce n'est pas une situation inhabituelle, les accidents augmentant souvent sur les itinéraires de substitution pendant les fermetures de routes.

