Six individus ont subi des blessures dans une collision impliquant un bus de la ville et une voiture à Mayence. L'incident regrettable s'est produit un lundi soir à un carrefour dans le quartier d'Oberstadt, selon les autorités. Le conducteur du bus tentait de poursuivre sa route tout droit, tandis que le conducteur de la voiture cherchait à tourner à droite, selon les premiers rapports. Le conducteur de 32 ans de la voiture et cinq passagers du bus ont été blessés, mais aucun cas grave n'a été signalé. Le lieu était envahi de nombreux véhicules de secours. Les causes précises de la collision font encore l'objet d'une enquête approfondie.

Après la collision, les témoins ont rapporté plusieurs incidents de disputes verbales et de bagarres mineures entre les passagers et les témoins sur les lieux de l'accident, entraînant d'autres altercations. Le chaos et la tension généralisés ont persisté jusqu'à ce que les lieux soient dégagés et que les véhicules soient remorqués.

