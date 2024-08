- Un accident de tracteur entraîne la mort du conducteur; un enquêteur est présent sur place.

Les autorités enquêtent sur un incident fatal impliquant un adolescent lors d'une promenade à cheval à Rügen

Suite à l'incident malheureux où une fille de 14 ans a perdu la vie après avoir été renversée par un véhicule agricole pendant qu'elle faisait du cheval sur un sentier rural à Rügen, les autorités mènent une enquête, assistées d'un expert technique. La tragédie s'est déroulée lorsque la fille a été renversée par le véhicule agricole.

La jeune fille se trouvait avec d'autres jeunes cavaliers près de Bubkevitz lorsque un tracteur agricole tractant un cultivateur est apparu derrière eux. Un cultivateur est un outil agricole utilisé pour ameublir le sol, éliminer les mauvaises herbes et préparer le lit de semence.

Au moment où le tracteur s'est approché du groupe, le cheval de la jeune fille de 14 ans s'est affolé, entraînant sa chute. Malgré les efforts du conducteur du tracteur de 26 ans pour l'éviter, le cultivateur a heurté la jeune fille, lui infligeant des blessures graves qui ont entraîné son décès sur les lieux. La police criminelle et un employé de DEKRA enquêtent actuellement sur l'incident.

Accident sur l'île d'Usedom laissant deux jeunes cavaliers blessés

Entre Pudagla et Neppermin sur l'île d'Usedom, un accident s'est produit la semaine dernière qui a laissé deux jeunes cavaliers grièvement blessés. La cause derrière les deux chevaux sous le contrôle d'une fille de 9 ans et d'une fille de 11 ans qui se sont emballées et ont heurté un véhicule reste un mystère. During the collision, one of the horses perished on the spot, while the girls were airlifted to the hospital as a result.

