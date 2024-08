- Un accident de camion entraîne un blocage de l'A7 près de Neumünster

Un camion-citerne qui a fait un tête-à-queue sur l'A7 près de Neumünster a entraîné la fermeture complète de la voie en direction de Hambourg. Avant cela, le poids lourd articulé avait heurté la barrière de sécurité centrale, ont rapporté les autorités. Le conducteur a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. Du carburant diesel a fuité de la cabine. La cause de l'accident et l'ampleur des dommages sont encore inconnues. Un embouteillage important s'est formé.

Les autorités ont décidé de mettre en place des tactiques de blocage pour gérer la circulation et prévenir d'autres perturbations dues à l'accident. En raison de la fermeture d'une voie, le temps de parcours s'est considérablement rallongé pour les conducteurs sur l'A7.

