Un accident d'avion de 1994 menace l'enquête sur la tragédie du vol brésilien

Vendredi, le vol Voepass 2283 au départ de Cascavel, près de la frontière brésilienne avec le Paraguay, à destination de Guarulhos dans l'État de São Paulo, s'est écrasé après avoir survolé une zone où "des conditions de givrage sévères" étaient prévues entre 12 000 et 21 000 pieds, selon une alerte publique destinée aux pilotes.

Le vol évoluait à 17 000 pieds, selon les données de FlightAware, lorsque les pilotes ont semblé perdre le contrôle de l'appareil.

Au moins deux experts consultés par CNN suggèrent que l'accumulation de glace sur l'avion pourrait avoir déclenché la série d'événements catastrophiques de la semaine dernière. "Tous les signaux préliminaires indiquent un événement de givrage", a déclaré Peter Goelz, ancien directeur général du National Transportation Safety Board, qui a examiné les données de suivi de vol initiales.

De nombreux vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent l'ATR 72 turbopropulseur en spirale vers le sol dans ce qui semble être une chute en piqué, sans mouvement apparent vers l'avant. Les 62 passagers et membres d'équipage ont tous péri lorsque l'avion s'est écrasé près de Vinhedo, faisant de cet accident le plus meurtrier de 2024 impliquant un avion de ligne commercial.

Le givrage en vol peut "déformer l'écoulement de l'air sur l'aile et affecter défavorablement les qualités de maniement", selon les documents de l'Administration fédérale de l'aviation, ce qui peut entraîner un roulis ou un tangage incontrôlable, et la récupération peut être impossible.

"Le givrage est peut-être la théorie principale", a déclaré Bruce Landsberg, ancien coprésident du NTSB. "À mesure que nous progresserons dans l'enquête, les choses commenceront à se préciser."

Un crash en 1994

L'ATR 72 franco-italien a "un historique chargé", a déclaré Goelz. Le 31 octobre 1994, un ATR 72 s'est écrasé à Roselawn, dans l'Indiana; le vol American Eagle 4184 avait rencontré des conditions de givrage sévères dues à une bruine gelée.

Les 68 personnes à bord ont toutes péri.

Des tests approfondis ont suivi cet accident, et l'Administration fédérale de l'aviation a imposé une modification du système de dégivrage sur le bord d'attaque des ailes de l'ATR 72, ainsi qu'une formation plus approfondie pour les pilotes sur les encounters avec de la glace sévère.

Aujourd'hui, à la lumière de l'incident Voepass, Goelz estime qu'il "est temps de réexaminer sérieusement la question de savoir si cet avion est sûr en cas de givrage".

Il y a actuellement environ 800 ATR 72 en service dans le monde, selon Goelz. Mais aucune grande compagnie aérienne aux États-Unis n'exploite actuellement l'ATR 72, ce qui signifie que les voyageurs américains sont peu susceptibles d'en rencontrer lors de leurs déplacements domestiques, mais pourraient très bien en prendre un lors de leurs voyages à l'étranger.

L'ATR 72 utilise des "chaussettes de dégivrage", conçues pour se dilater et briser physiquement la glace qui s'accumule sur les ailes. Les avions à réaction utilisent souvent de la chaleur prélevée sur les moteurs pour fondre la glace sur les ailes, appelée air de purge.

"Les turbopropulseurs ne se débrouillent pas aussi bien que les avions à réaction dans des conditions météorologiques sévères", a déclaré Landsberg, qui écrit un livre sur la sécurité aérienne, y compris l'accident de Roselawn. "Un avion à réaction n'aurait probablement pas été à cette altitude."

À la suite des rapports sur l'accident de vendredi, ATR a déclaré être au courant d'un accident et travailler à soutenir les enquêteurs.

"Nos premières pensées vont à toutes les personnes touchées par cet événement. Les spécialistes d'ATR sont pleinement engagés pour soutenir à la fois l'enquête et le client", indique le communiqué.

