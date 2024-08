- Un accident catastrophique entraîne des blocages sur l'A4 en direction de Görlitz

Suite à un accident mortel, l'autoroute A4 en direction de Görlitz près de Bautzen a été fermée. Des restrictions sont également en place au tunnel de Koenigshainer Berge.

Selon les rapports de la police, l'incident de mardi soir impliquait un bus touristique et un piéton. L'homme est décédé sur le coup. Son identité n'a pas encore été révélée. La cause de l'accident reste inconnue.

L'A4 est bloquée entre Bautzen-Ouest et Bautzen-Est, en direction de Görlitz.

Panne de camion entraînant la fermeture du tunnel de Koenigshainer Berge

De plus, quelques heures plus tard, un autre tronçon de l'A4 en direction de Görlitz a été fermé. Un camion a connu une défaillance de transmission dans le tunnel de Koenigshainer Berge, selon les autorités. Le tunnel et le carrefour de Nieder Seifersdorf sont actuellement bloqués.

Les forces de police locales gèrent l'incident sur l'A4 près de Bautzen. En raison de la panne de camion, une présence policière accrue est requise dans la zone du tunnel de Koenigshainer Berge.

