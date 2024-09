- Un accident catastrophique conduit à l'emprisonnement de jeunes de 21 ans

Dans une affaire concernant un acte fatal impliquant un saut sur la tête de quelqu'un, un homme de 21 ans a été condamné à dix ans de prison par le tribunal régional de Brême, accusé de homicide involontaire. "Vous êtes responsable de la prise d'une vie humaine", a déclaré le juge président à l'accusé.

Le tribunal n'a laissé aucune place au doute sur la participation de l'accusé, s'appuyant sur des enregistrements de communications numériques, des conversations téléphoniques enregistrées et des témoignages d'aveux oculaires. Le tribunal était convaincu que le jeune homme avait divulgué des informations sur l'incident à certaines personnes, car elles possédaient des détails qui ne pouvaient provenir que de l'accusé. La sentence est encore provisoire, un appel peut être formé.

Sauter de toutes ses forces sur la tête

Le tribunal a conclu que l'accusé, ses complices et la victime de 46 ans avaient passé du temps ensemble dans un bar et avaient consommé de l'alcool. Sentant l'euphorie de ses 21 ans, l'accusé s'est adonné à l'alcool et aux cigarettes. La soirée s'est poursuivie dans un autre lieu à proximité d'une table de ping-pong plus tard dans la nuit. Une altercation a éclaté, entraînant la chute de l'homme de 46 ans au sol. Le tribunal estime que l'accusé a sauté de toutes ses forces sur la tête de l'homme, infligeant des blessures mortelles.

L'accusé allemand, ayant une condamnation antérieure pour tentative de homicide, a nié en justice tandis que son avocat plaidait pour un acquittement.

La condamnation antérieure de l'accusé allemand pour tentative de homicide a été prise en compte par le tribunal régional lors du procès. L'avocat du jeune homme de 21 ans a fait appel de la sentence, affirmant que les preuves contre lui n'étaient pas suffisantes pour le condamner pour homicide involontaire.

