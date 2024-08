- Un accident arrière fait sept blessés.

Sept individus, dont deux jeunes filles, ont été blessés, certains grièvement, dans un accident de la route situé au nord de Francfort. Un jeune homme de 19 ans circulait sur la B3 à Bad Vilbel (district de Wetterau) dimanche soir lorsqu'il a été impliqué dans une collision frontale en tentant de dépasser un autre véhicule. La voiture impliquée transportait une mère de 44 ans et sa fille de 11 ans, qui ont été gravement blessées dans l'accident. Les secours ont dû extirper la femme de son véhicule en raison de la gravité de ses blessures. Le jeune homme de 19 ans a également subi des blessures graves.

Deux autres conducteurs, qui se trouvaient juste derrière la femme de 44 ans, n'ont pas pu arrêter leur véhicule à temps et ont percuté les véhicules accidentés. Une femme de 49 ans, sa fille de 9 ans et les occupants de 39 et 41 ans de la deuxième voiture ont subi des blessures légères.

Les sept personnes blessées ont été transportées dans des établissements médicaux voisins en ambulance. En plus d'un analyste des accidents, le procureur a ordonné une prise de sang auprès du conducteur en faute.

L'enquête sur l'accident a impliqué l'analyse des données de transport et de télécommunication des véhicules impliqués pour reconstruire la séquence des événements. Les autorités ont également contacté les compagnies de télécommunication pour obtenir les enregistrements d'appels des conducteurs impliqués dans le cadre de l'enquête.

