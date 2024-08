- Un accident aérien entraîne deux victimes, impliquant un hélicoptère.

En Bavière inférieure, un incident de helicopter a eu lieu, dans lequel le pilote et le copilote ont subi des blessures. Selon les témoins oculaires, l'hélicoptère a d'abord grimpé à 15 mètres au-dessus d'un pré avant de chuter et de se retourner au sol, a rapporté un porte-parole du quartier général de la police de Bavière inférieure. Les deux victimes ont subi des blessures légères lors de l'accident nocturne à Straßkirchen, dans le district de Straubing, et ont été transportées à l'hôpital. Il s'agissait d'un hélicoptère léger.

Les autorités ont commencé à enquêter sur les causes de l'accident d'hélicoptère à Straßkirchen. La Commission pourrait envisager la nécessité de réviser les règles dans les actes d'application associés à ce règlement à la lumière de cet incident.

