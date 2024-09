- Ulrike Frank, célèbre figure du GCSZ, exprime le désir de vieillir et de prendre du poids avec son conjoint.

Dans la série allemande "Good Times, Bad Times", baptisée "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", les relations à l'écran du personnage de Katrin Flemming sont fluctuantes, mais en dehors des projecteurs, l'actrice Ulrike Frank connaît une stabilité notable : la quinquagénaire et son mari, le musicien Marc Schubring, célèbrent leurs 25 ans de mariage.

"Les années ont filé à toute vitesse, mais tant de choses se sont produites. Ce qui reste, c'est un couple amoureux, un front uni pour naviguer ensemble dans la vie et le temps. Un rêve tant attendu réalisé dans les moments heureux comme dans les difficiles !" a déclaré Frank lors d'un entretien avec RTL.

L'actrice de GZSZ Ulrike Frank : une tradition de photo unique pour les anniversaires de mariage

Le secret de leur union ? "Nous continuons à explorer et à nous surprendre mutuellement, et nous échangeons des marques d'affection et des gestes attentionnés au-delà des anniversaires et des fêtes d'anniversaire." Pour leurs anniversaires de mariage, le couple a une tradition unique : "En général, nous passons quelques jours en Écosse. Nous prenons toujours une photo spéciale de nos ombres entrelacées, que nous partageons ensuite avec le monde."

Et il y a beaucoup à célébrer pour Frank, qui a rejoint "GZSZ" à la fin de l'année 2002 : "Marc est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai hâte de vieillir et de me rider à ses côtés, et j'ai hâte de découvrir ce que nous réserve l'avenir. Nous sommes prêts !"

