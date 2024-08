Ulm bat fort dans la réalité de second niveau

En duel de promotion contre le SSV Ulm, Jahn Regensburg peut célébrer sa première victoire de la saison en 2. Bundesliga. Les opposants restent invaincus. Pour le Greuther Fürth, la deuxième journée est un désastre - les Franconiens gaspillent une avance de 2:0 contre Kaiserslautern.

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth 2:2 (1:2)

La SpVgg Greuther Fürth a manqué de peu un départ de rêve pour la nouvelle saison. Dans le clash des vainqueurs du match d'ouverture contre le 1. FC Kaiserslautern, les Franconiens ont dû se contenter d'un match nul 2:2 (2:1) après avoir mené 2:0 et avoir ensuite eu des difficultés en défense.

Julian Green (31., penalty après VAR) avec son deuxième but de la saison et l'ailier agile Noel Futkeu (38.) ont marqué pour le Kleeblatt avant la pause. L'égalisation de Kaiserslautern par Daniel Hanslik (45.+1) était initialement flatteuse pour les Palatins. Le remplaçant Ragnar Ache (84.) a récompensé les "Diables rouges" pour leurs efforts acharnés avec l'égalisation onze minutes après son entrée.

Fürth a mis la défense vulnérable à la maison sous pression plusieurs fois en première mi-temps. Même dans le but hors-jeu précoce de Futkeu (8.), l'équipe de l'entraîneur Alexander Zorniger avait exposé des faiblesses dans la défense du FCK. Cependant, après le but de Hanslik et la reprise, les invités ont été exposés à une immense pression du FCK. Attaque après attaque roulait vers le but de Fürth. Les joueurs de Fürth pouvaient à peine fournir un soulagement et ont même dû s'inquiéter du match nul dans les dernières minutes.

SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1:0 (1:0)

Pas de répit une semaine avant la grande soirée de football en Coupe DFB contre le FC Bayern Munich : le SSV Ulm est toujours bredouille après le deuxième match depuis son retour tant attendu en 2. Bundesliga. Dans leur premier match à l'extérieur après une absence de 23 ans en deuxième division, les moineaux ont perdu 0:1 (0:1) contre le promu Jahn Regensburg. Regensburg a remporté ses premiers points après sa défaite d'ouverture à Hanovre. Dominik Kother (34.) a marqué le but victorieux pour les locaux dans un match plutôt terne au stade Jahn de Regensburg.

Les deux équipes ont montré une stabilité défensive dès le début, ce qui a entraîné un manque d'actions offensives notables. Kother a alors profité de la première occasion en deuxième tentative. Après un coup franc, il a manqué d'abord avec une tête mais a ensuite marqué de près avec une reprise de volée.

Après la pause, Ulm avait l'avantage au début, mais Felix Higl (50.) n'a pas réussi à battre le gardien de Jahn Felix Gebhardt avec un tir en pivot. Dans l'ensemble, il y avait peu d'occasions de marquer de qualité des deux côtés en deuxième mi-temps également.

On peut dire ce qui suit concernant la performance du SSV Ulm en 2. Bundesliga : ils cherchent toujours leur première victoire de la saison, ayant perdu 0:1 contre le SSV Jahn Regensburg lors de leur match à l'extérieur.

Pour améliorer leur bilan, le SSV Ulm doit ajouter plus de flair offensif à son jeu et convertir ses occasions plus efficacement, comme le montre sa défaite 0:1 contre Jahn Regensburg.

