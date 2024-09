Ukraine: un juge éminent meurt dans un accident lors d'une attaque russe sur un véhicule civil

08:55 L'Ukraine Signale des Blessés Après des Attaques à SaporischschjaLes autorités ukrainiennes rapportent des dommages importants aux structures civiles dans la ville industrielle de Saporischschja dans le sud de l'Ukraine suite à de nouveaux raids aériens significatifs de la Russie. Au moins sept personnes ont été blessées, selon le chef de la région Ivan Fedorov dans un message Telegram. Les opérations de sauvetage sont en cours pour libérer les personnes éventuellement coincées sous les décombres. Plus de dix frappes aériennes ont eu lieu, avec plusieurs incendies signalés en conséquence.

08:27 La Russie Affirme avoir Abattu 125 drones UkrainiensLa Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiens pendant la nuit. Le ministère de la Défense a rapporté que les 125 drones avaient été interceptés et détruits par les systèmes de défense aérienne russes. Les gouverneurs de différentes régions ont rapporté des dommages causés par ces attaques, mais pas de pertes humaines. Selon le rapport, 67 drones ont été abattus dans la région de Volgograd dans le sud de la Russie, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 dans la région de Rostov.

07:55 L'Ukraine Raporte 1170 Pertes chez les Russes au cours des 24 dernières heuresLe état-major ukrainien rapporte 1170 pertes chez les Russes au cours des 24 dernières heures. Cela équivaut à près de 652 000 militaires russes blessés ou morts. De plus, les Ukrainiens rapportent la destruction de neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés depuis hier. Quatre-vingt-treize drones et un système de défense aérienne ont également été rapportés abattus.

07:22 Experts Militaires : L'Ukraine Cible Plus de Dépôts Militaires RussesDes analystes militaires sur la plateforme X rapportent que des drones d'attaque ukrainiens ont touché un dépôt militaire russe à Kotluban pendant la nuit, selon des sources locales. Des incendies sont signalés près du important dépôt de munitions russes dans l'oblast de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de NASA signale également des incendies aux abords nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'état-major ukrainien n'ont encore commenté cette affaire.

06:54 Klingbeil Plaide pour un Engagement en Faveur de l'UkraineLe dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, espère que le prochain sommet avec le président américain Joe Biden à Ramstein enverra un message clair de solidarité avec la nation ukrainienne sous attaque. "La conférence devrait une fois de plus rendre évidence que tout le monde est tenu d'apporter un soutien actif à l'Ukraine, y compris les États-Unis après les élections de novembre, pour aussi longtemps que nécessaire", a déclaré Klingbeil. Il convient également de prendre en compte les considérations sur la manière dont les futures conférences de paix pourraient être élargies pour aborder plus en détail une perspective plus significative pour la paix dans l'intérêt des Ukrainiens. Biden est attendu pour sa première visite bilatérale en tant que président en Allemagne le 10 octobre. Une conférence des 50 nations soutenant l'Ukraine militairement aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein le 12 octobre - pour la première fois au plus haut niveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est également attendu.

05:42 Le Porte-parole de Zelensky sur l'Habilitation des Armes : Les Russes Seront Notifiés en PremierSelon le porte-parole du président ukrainien, une résolution finale n'a pas encore été prise concernant le déploiement d'armes de l'Ouest sur le territoire russe. Serhiy Nykyforov a déclaré à l'émission d'actualités ukrainienne 24/7 qu'aucune résolution claire et définitive n'avait été prise à ce sujet. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu des discussions avec toutes les parties impliquées - l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et, bien sûr, les États-Unis. Le porte-parole de Zelensky ajoute : "Il est important de reconnaître que les Russes seront les premiers à être informés de l'autorisation de s'enfoncer plus profondément sur le territoire russe. Ils seront les premiers à être informés, puis il y aura une déclaration officielle."

04:45 La Suisse Exprime son Soutien au Plan de Paix de la Chine, Kyiv FrustréeLe ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à une initiative de paix dirigée par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine. La perspective suisse sur de telles entreprises a connu un changement notable, déclare le ministère à Berne. De Kyiv, il est rapporté que la position de la Suisse est considérée comme décourageante. L'Ukraine prépare actuellement un deuxième sommet de la paix en novembre. En juin, de nombreux pays, à l'exception de la Russie et de la Chine, ont participé à la première réunion en Suisse.

03:29 La Lituanie Envoie un Paquet d'Aide à KyivLa Lituanie envoie un paquet d'aide militaire à l'Ukraine, contenant des munitions, des ordinateurs et des fournitures logistiques. L'aide est attendue cette semaine, selon l'administration lituanienne. Selon Vilnius, la Lituanie a déjà fourni à l'Ukraine des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et autre équipement depuis le début de cette année.

02:29 Trois Morts dans les Attaques Russes dans la Région de KharkivTrois personnes ont été tuées et six autres blessées lors d'attaques aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv, selon les autorités locales. L'attaque a spécifiquement ciblé les infrastructures civiles, frappant un institut éducatif et des entreprises alors que les gens étaient dans les rues, a déclaré le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 La Corée du Nord Met en Garde Contre l'Aide Militaire des États-Unis à l'UkraineLa Corée du Nord, accusée de fournir illégalement des armes à la Russie, considère les 8 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine comme "une absurdité" et un comportement risqué envers la superpuissance nucléaire russe. Le président américain Joe Biden a annoncé cette nouvelle aide lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Cette aide vise à soutenir Kyiv dans sa défense et comprend des armes à portée accrue, renforçant la capacité de l'Ukraine à attaquer la Russie à distance sécurisée.

00:25 Attaque de l'hôpital de Sumy : le bilan s'alourdit à dix mortsLe bilan des pertes humaines suite à l'attaque de la Russie contre un hôpital dans la ville ukrainienne frontalière de Sumy a augmenté à dix. Initialement, un seul décès avait été rapporté suite à l'attaque initiale sur l'établissement de soins, comme l'a expliqué le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. Par la suite, l'hôpital a été bombardé à nouveau pendant l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de mener une "guerre contre les hôpitaux".

22:54 L'équipe de Zelensky : les États-Unis manifestent un "appétit majeur" pour le "plan de victoire" de l'UkraineSelon le porte-parole du bureau du président ukrainien, Serhiy Nykyforov, le gouvernement américain a manifesté un "appétit majeur" pour le soi-disant "plan de victoire" du président Volodymyr Zelensky. Contrairement aux rapports des médias suggérant de l'hésitation de la part de Washington, Nykyforov contredit ces allégations à la télévision ukrainienne, affirmant que le plan a été "bien accueilli". Il mentionne également que le président américain Joe Biden a convenu de fournir "certaines décisions et réponses" concernant le plan lors de la réunion du groupe de contact de Ramstein en Allemagne le 12 octobre.

22:25 Zelensky : Trump promet d'aider l'Ukraine s'il est rééluSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Donald Trump a promis de soutenir l'Ukraine s'il remporte les élections de novembre. Zelensky a fait cette déclaration suite à son apparition sur la chaîne Fox News. "Je ne suis pas sûr du résultat et de qui occupera la présidence après les élections", concède Zelensky. "Cependant, un message direct que j'ai reçu de Trump lui-même affirme qu'il soutient les intérêts de l'Ukraine et qu'il apportera son soutien."

21:40 Lavrov : l'Occident devrait éviter de provoquer une puissance nucléaire "jusqu'au bout"During his address at the United Nations General Assembly in New York, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov issues a warning to the West against instigating a "suicidal" confrontation with a nuclear power such as Russia. He depicts Russian resistance as an impossible endeavor. Just a few days prior, Kremlin leader Vladimir Putin had once again alluded to the potential use of nuclear weapons. In Putin's view, any conventional attack on Russia backed by a nuclear power would be considered as a joint assault by those nations.

La communauté internationale devrait augmenter son aide militaire à l'Ukraine pour renforcer sa défense contre les attaques russes, compte tenu des attaques continues sur les villes ukrainiennes comme Saporischschja. L'armée est cruciale pour fournir l'équipement de protection et les armes nécessaires aux forces ukrainiennes afin de riposter efficacement à ces attaques.

Compte tenu de l'affirmation de la Russie d'avoir abattu 125 drones ukrainiens, il est évident que la compétition militaire entre les deux nations s'intensifie. Cette situation démontre l'importance d'avoir des capacités militaires robustes pour protéger le pays et ses civils contre les éventuelles attaques aériennes.

