Ukraine: un avant-poste russe sur une plateforme minière détruit

Dans la mer Noire, Kyiv continue de frapper contre les forces de Moscou. Aujourd'hui, l'Ukraine signale une attaque contre une plateforme gazière occupée. Un poste russe y était apparemment situé.

Les forces navales ukrainiennes affirment avoir tué environ 40 soldats russes lors d'une attaque contre une tour de pipeline gazier dans la mer Noire. Les forces de la marine et du renseignement militaire ont attaqué l'emplacement où l'ennemi avait regroupé du personnel et de l'équipement, selon les rapports des médias ukrainiens. Les occupants utilisaient allegedly la plateforme pour transmettre des interférences de navigation par satellite, ce qui constituait un risque pour la circulation maritime civile.

"Nous ne pouvons pas permettre cela", a déclaré Dmytro Pletentschuk au journal en ligne "Ukrajinska Prawda". Il n'y avait pas de civils sur la plateforme gazière, qui est hors service. Des unités de roquettes et d'artillerie des forces côtières ont mené la frappe. Une forte explosion a été vue dans une vidéo publiée.

Ce n'était pas la première opération de ce genre, a déclaré Pletentschuk. L'ennemi avait précédemment utilisé la tour pour perturber la navigation des transporteurs de grains. L'officier naval a souligné que la décision d'attaquer avait été prise pour la sécurité de la navigation civile.

Au cours des derniers mois, l'Ukraine, qui ne dispose pas d'une marine fonctionnelle, a allegedly détruit environ un tiers de la flotte de la mer Noire de la Russie. En début août, Kyiv a rapporté la destruction du sous-marin "Rostov sur Don".

En septembre dernier, les forces spéciales ukrainiennes ont repris plusieurs plates-formes de forage stratégiquement importantes près de la péninsule occupée de Crimée. Selon le renseignement militaire, "des trophées précieux" ont également été capturés, tels que des munitions d'hélicoptère et un système radar capable de suivre les mouvements de navires dans la mer Noire.

