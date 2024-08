Ukraine: près de 50 hommes empêchés de fuir par les gardes-frontières

La garde-frontière ukrainienne a empêché 48 hommes appelés sous les drapeaux de s'enfuir vers la région moldave de Transnistrie, contrôlée par des forces pro-russes, à bord d'un camion dans le sud du pays. Ce chiffre constitue un record, selon les autorités. Des images de drone montrent plusieurs groupes d'hommes montant à bord de la plateforme du camion, qui a été arrêté plus tard par les gardes-frontière.

Les arrestations ont eu lieu dans la région d'Odessa, près du village de Chornaya, à environ dix kilomètres de la frontière. Les hommes auraienteach payé le passeur environ 3300 euros. Ils encourent désormais non seulement une amende administrative pour tentative de franchissement illégal de la frontière, mais aussi l'appel sous les drapeaux dans l'armée ukrainienne.

L'Ukraine se défend contre l'agression russe depuis presque deux ans et demi. La loi martiale est en vigueur et une mobilisation a été ordonnée. La conscription est courante. Les hommes âgés de 18 à 60 ans ne peuvent quitter le pays que dans des cas exceptionnels. Malgré tout, de nombreux hommes tentent de franchir la frontière ou d'utiliser de faux documents. Des dizaines ont déjà trouvé la mort en essayant de fuir le pays d'Europe de l'Est ravagé par la guerre.

Malgré les mesures de contrôle frontalier strictes et la menace de conscription, certains hommes et garçons continuent de chercher à s'échapper. Le grand nombre d'hommes appelés sous les drapeaux tentant récemment de s'enfuir en Transnistrie, y compris ceux de la région d'Odessa, met en évidence la situation désespérée de nombreux individus.

