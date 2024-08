Ukraine: la Russie tire des missiles sur Kiev

Les habitants de Kyiv ont une fois de plus connu une nuit agitée. Selon la défense aérienne, la Russie a de nouveau ciblé la région de la capitale avec des roquettes, causant des morts et des blessés. La Russie signale également des pertes sur son propre territoire.

La région de Kyiv a de nouveau été la cible d'une attaque de roquettes russes, selon les rapports ukrainiens. En conséquence, un homme de 35 ans et son fils de 4 ans ont été tués dans une banlieue de Kyiv, a rapporté le service d'urgence d'État. Trois autres personnes ont été grièvement blessées.

Les débris de roquettes sont tombés sur des maisons privées à Brovary, à l'est de Kyiv, samedi soir, ont rapporté les secouristes sur Telegram. L'homme et son fils étaient coincés sous les décombres d'un bâtiment. L'information n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne tard dans la nuit de samedi, y compris au centre-ville. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté sur Telegram que deux roquettes russes se dirigeaient vers la capitale. Au moins deux flashes ont été vus dans le ciel nocturne, selon un reporter de l'AFP. L'administration militaire de Kyiv a rapporté que les systèmes de défense aérienne de la ville avaient été activés pour repousser les attaques. Aucun décès ni dommage n'a été rapporté initialement.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, d'autres régions ukrainiennes ont également été touchées par des frappes aériennes russes. Il y a eu des attaques de drones dans cinq autres régions, a déclaré l'armée de l'air. La Russie lance presqueevery night des attaques massives de drones et de roquettes sur les villes d'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pressé les alliés depuis des semaines de fournir rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne.

Des frappes aériennes russes renouvelées étaient redoutées en réponse à l'avancée de l'armée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk. Les autorités ukrainiennes ont déclaré avoir évacué 20 000 personnes de la région de Sumy frontalière de Kursk.

Entre-temps, le gouverneur de la région frontalière russe de Kursk a rapporté 13 blessés dans la ville de Kursk suite à une frappe aérienne ukrainienne. Parmi eux, deux étaient grièvement blessés, a déclaré Alexei Smirnov. Les habitants ont été blessés lorsque des débris d'une roquette ukrainienne abattue sont tombés sur un bâtiment. Les forces ukrainiennes ont également prétendument attaqué les régions russes de Voronezh et de Belgorod avec des drones et des roquettes pendant la nuit. Les gouverneurs respectifs l'ont rapporté sur leurs canaux de médias sociaux. L'information n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

En raison de l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk, les autorités locales ont déclaré avoir mis plus de 76 000 personnes en sécurité. Des trains supplémentaires pour la capitale Moscou et de l'aide humanitaire pour la région frontalière ont été déployés. "La guerre est venue jusqu'à nous", a déclaré une femme à son arrivée à la gare de Moscou.

Précédemment, les autorités russes dans les trois régions frontalières de Belgorod, Bryansk et Kursk avaient annoncé le début d'opérations anti-terroristes. Les forces de sécurité et l'armée se voient accorder des pouvoirs étendus. La liberté de mouvement des citoyens est restreinte, les véhicules peuvent être confisqués, les conversations téléphoniques peuvent être interceptées, et certaines zones peuvent être fermées. Le Comité russe anti-terroriste avait expliqué vendredi que l'Ukraine avait lancé une "tentative sans précédent de déstabiliser la situation dans un certain nombre de régions de notre pays".

