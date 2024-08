Ukraine: la Biélorussie rassemble des troupes collectivement à la frontière

Ukraine signale une augmentation de la mobilisation des troupes biélorusses et du matériel militaire le long de leur frontière commune. Selon le ministère des Affaires étrangères ukrainien, communiqué via leur Telegram, ces activités se déroulent sous couvert d'un exercice militaire.

L'Ukraine affirme que non seulement des soldats et du matériel s'accumulent, mais des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et des lance-roquettes multiples ont été repérés dans la région de Gomel, qui borde l'Ukraine au nord. De plus, des soldats du groupe ex-Wagner seraient présents sur place, selon l'annonce.

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien met en garde les autorités biélorusses : "Ne laissez pas la pression de la Russie vous pousser à des actes regrettables. Mettez fin à vos activités hostiles et retirez vos troupes de la frontière, en veillant à ce qu'elles restent hors de portée de leurs armes."

De plus, l'Ukraine lance un avertissement ferme à la Biélorussie, son alliée russe : "En cas de violation de la frontière, nous mettrons en œuvre des mesures appropriées pour nous défendre." Par conséquent, toutes les concentrations de troupes, installations et routes d'approvisionnement sur ou près de la frontière ukrainienne deviendraient des cibles légitimes pour l'armée ukrainienne, selon le ministère des Affaires étrangères.

Récemment, la Biélorussie a annoncé de grands mouvements militaires vers la frontière ukrainienne, affirmant que Kyiv cherchait à provocation. Le dirigeant biélorusse, Alexandre Loukachenko, est un proche allié du président russe Vladimir Poutine. À ce jour, la Biélorussie s'est abstenue de participer directement au conflit avec ses troupes. Cependant, lors des premières phases de l'invasion russe en février 2022, des lieux en Biélorussie ont servi de plateforme de lancement pour les troupes russes se préparant à envahir l'Ukraine.

Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a émis le suivant avertissement via Telegram : "Ne laissez pas la pression de la Russie vous pousser à des actes regrettables. Mettez fin à vos activités hostiles et retirez vos troupes de la frontière, en veillant à ce qu'elles restent hors de portée de leurs armes."

De plus, l'Ukraine a déclaré que toutes les concentrations de troupes près de sa frontière, résultant des 'grands' mouvements militaires annoncés par la Biélorussie, deviendraient des cibles légitimes pour l'armée ukrainienne.

Lire aussi: