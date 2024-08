- UE sur le différend budgétaire: le FDP doit se retirer de la coalition

La faction Union presse le FDP de quitter la coalition du trafic lumineux dans le différend sur le budget fédéral. La raison est les déclarations du chancelier Olaf Scholz (SPD), qui tire des conclusions différentes des avis juridiques sur le budget 2025 que le ministre des Finances Christian Lindner (FDP). Scholz s'est plaint à "Zeit Online" que la véritable conclusion claire de l'avis juridique avait été "temporairement mal comprise".

Il n'a pas mentionné Lindner - mais pour l'Union, c'est clair : "Un chancelier fédéral qui nie publiquement les compétences de son ministre des Finances et le traite comme un écolier est un cas unique." Le porte-parole de la politique budgétaire de l'Union, Christian Haase, a déclaré au "Rheinische Post" que cet incident met en évidence la désunion de la coalition. En même temps, il montre "qu'un chancelier fédéral à la tête de notre pays n'a pas appris de l'avis de la Cour constitutionnelle fédérale sur le budget supplémentaire 2021 et continue de mépriser intentionnellement le droit constitutionnel".

Le contexte est constitué de trois mesures qui devaient réduire l'écart de financement dans le budget 2023 d'un total de huit milliards d'euros. Lindner avait fait évaluer ces mesures scientifiquement en raison de ses préoccupations juridiques et économiques. Le résultat : certaines préoccupations ont été confirmées, mais l'expert juridique Johannes Hellermann a également montré des moyens d'implémenter au moins deux des trois mesures.

Le ministère fédéral des Finances a ensuite déclaré qu'il y avait encore des préoccupations quant à la viabilité économique. De plus, les changements juridiques nécessaires ne pouvaient pas être mis en œuvre à temps pour une décision budgétaire. Scholz voit les choses différemment. Le gouvernement fédéral discutera maintenant des prochaines étapes confidentiellement.

