Udo Jürgens n'avait aucune ambition de devenir une célèbre pop star.

Pour toute sa carrière musicale, les mélodies d'Udo Jürgens étaient souvent classées comme Schlager. Cependant, son imposante discographie de tubes démentait cette classification, affichant une large gamme de styles musicaux. On peut seulement imaginer les nouveaux territoires musicaux qu'il aurait pu explorer s'il était encore parmi nous aujourd'hui, célébrant son 90ème anniversaire.

Les goûts musicaux de Jürgens dépassaient le domaine de l'entertainment pur. Au fil des décennies, il a façonné l'industrie musicale germanophone, tissant des questions politiques contemporaines et des tendances musicales populaires dans ses tubes. John et Jenny Jürgens, ses enfants, en témoignent. Le 30 septembre aurait été son 90ème anniversaire.

"Il ne voulait pas être ringard ou démodé", dit John Jürgens à 60 ans. "Papa nous a présenté des musiques plus progressistes - des groupes de rock et des choses folles", se souvient-il avec tendresse. Sa jeune sœur, Jenny, partage ce sentiment, ajoutant : "Nous étions tous très décomplexés."

Jürgens est né Jürgen Udo Bockelmann à Klagenfurt, en Autriche. Il est décédé dans sa ville adoptive suisse en décembre 2014. Son héritage comprend plus de 1000 chansons composées, de nombreux tubes et plus de 100 millions d'albums vendus.

Premier Single en 1956

Son premier single, "Es waren weiße Chrysanthemen" de 1956, est resté fermement dans le genre Schlager. Cependant, à la fin des années 1960, Jürgens a atteint l'indépendance en tant qu'auteur-compositeur avec des tubes comme "Siebzehn Jahr, blondes Haar" et, au Concours Eurovision de la chanson, "Merci Chérie".

"Il a toujours voulu se démarquer davantage de l'image du chanteur de Schlager", dit Jenny Jürgens. L'étiquette l'agaçait souvent.

À l'occasion de son 90ème anniversaire, un album compilation intitulé "Udo 90" sera publié, présentant des chansons qui laissent transparaître des influences contemporaines. "Immer wieder geht die Sonne auf" (1967) ressemble étrangement au son populaire des Beach Boys, tandis que "Deine Einsamkeit" (1970) évoque les tons d'un album récemment sorti de Simon et Garfunkel.

Expérimentation Pop qui a échoué

Cependant, l aventurisme musical du chanteur avait ses limites. En 1981, Jürgens a produit l'album en anglais "Leave A Little Love" aux États-Unis, visant un public pop. Ses enfants ont trouvé cela intéressant. "Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu", confie Jenny Jürgens à propos de la réception mitigée de l'album.

La plume de Jürgens allait au-delà des paroles superficielles de Schlager. Dans "Lieb Vaterland", il abordait des questions sociétales, y compris le sort des personnes socialement défavorisées. Il traitait subtilement la pollution environnementale, l'assassinat politique, l'alcoolisme et la migration dans d'autres chansons, soit avec humour, soit avec sentimentalité.

"Papa avait un don pour aborder délicatement des sujets sensibles dans sa musique légère, souvent avec un clin d'œil", dit Jenny Jürgens.

Controverses autour de "Aber bitte mit Sahne"

La musique de Jürgens était marquée à la fois par la critique et l'autodérision, notamment lorsqu'il s'agissait de son image de séducteur. "Il savait exactement qui il était, et sa devise inébranlable était d'aller de l'avant", dit Jenny Jürgens, choisissant de ne pas s'attarder sur les relations de son père avec les femmes.

Les frères et sœurs semblent indifférents aux remous entourant le classique de Jürgens "Mais s'il te plaît avec de la crème". L'an dernier, le mot "Mohrenkopf" dans les paroles a été remplacé par "Schokokuss" pour "Giovanni Zarrella Show" sur ZDF, suscitant des critiques dans les sections de commentaires en ligne.

"Je suppose qu'on peut le changer", dit John Jürgens. "Je ne vois pas ce qu'il y a de si choquant - ce n'est pas un chef-d'œuvre, juste un texte satirique d'Eckart Hachfeld." Jenny Jürgens aurait préféré conserver le texte d'origine, mais elle est d'accord avec son frère pour dire que le terme "Mohrenkopf" est maintenant considéré comme inapproprié.

Udo Jürgens vit après sa mort

Plutôt que de remuer les controverses, les frères et sœurs préfèrent discuter de la chanson de Jürgens récemment publiée et redes

