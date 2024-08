Action contre l'EXTRÉMIME - Ude parie 100 000 signatures contre le racisme

Ancien maire Christian Ude (SPD) et chanteur et acteur Ron Williams lancent un défi à Munich pour envoyer un signal contre l'extrême droite, l'antisémitisme et le racisme. Williams, qui s'est engagé depuis longtemps contre la discrimination et les discours de haine, a défié l'ancien maire de recueillir 100 000 signatures d'ici le 1er octobre. C'est ce qu'a annoncé l'association "Pas avec nous", récemment fondée par les deux hommes, entre autres.

Dans un contexte où la haine et les discours de haine se propagent de plus en plus, et où les idées extrêmes trouvent un soutien croissant, il est crucial non seulement de montrer sa présence, mais aussi d'agir.

Cinq signatures par minute

À partir de vendredi, les habitants de Munich peuvent signer la pétition sur de grands rouleaux de papier. Pour gagner le pari, environ cinq signatures par minute sont nécessaires en moyenne, selon les organisateurs.

Deux rouleaux de papier de 500 mètres de long seront disponibles les jours de soleil de 12h00 à 16h00 à différents endroits du centre-ville - Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz et Viktualienmarkt - ainsi qu'au Seehaus dans le jardin anglais. Selon les organisateurs, environ 100 signatures tiennent sur chaque mètre de course du rouleau large de 1,20 m. Si l'espace n'est pas suffisant, un troisième rouleau de réserve sera disponible.

Il y a eu une répétition générale le week-end dernier - environ 3 000 personnes ont signé à Viktualienmarkt et à Marienplatz.

Par la suite, les signatures seront numérisées et les rouleaux originaux seront ajoutés à la collection du musée municipal de Munich. De quoi il s'agit reste secret pour l'instant. Quoi qu'il en soit, un événement de clôture est prévu.

