UConn bat Miami tandis que San Diego State surprend Florida Atlantic pour se qualifier pour le match du titre du championnat de basket-ball masculin de la NCAA.

Alors que UConn, quatrième tête de série, s'est imposé 72-59 face à Miami (5e), San Diego State (5e) a surpris Florida Atlantic (9e) à la dernière seconde pour s'imposer 72-71 et se qualifier pour son premier match de championnat NCAA.

Mené 71-70 avec moins de deux secondes à jouer, le gardien des Aztecs Lamont Butler a réussi un pull-up jumper au buzzer pour propulser l'école dans le match de championnat national.

Avant cette saison, San Diego n'avait jamais atteint les huitièmes de finale, tandis que ce sera le premier match de championnat national de la NCAA pour les Huskies de l'UConn depuis 2014.

Les Huskies ont pris un départ rapide samedi, menant 9-0 dans les cinq premières minutes du match. Les Hurricanes de Miami ont essayé de revenir dans le match, mais les tirs n'ont pas réussi. Avec 10 points d'avance, l'attaquant de UConn Alex Karaban a réussi un tir à trois points au buzzer pour donner aux Huskies une avance de 37-24 avant la mi-temps.

Le bon départ de UConn s'est poursuivi en deuxième mi-temps, portant l'avance à 20 points avant que les Hurricanes ne commencent à prendre des tirs. Miami a de nouveau réduit l'écart à 10 points avant que les Huskies ne reprennent leur élan.

Le centre vedette des Huskies, Adama Sanogo, qui observe le ramadan et a déclaré plus tôt qu'il mangerait des oranges et de l'eau de noix de coco avant le coup d'envoi, a été dominant. Il a terminé avec 21 points et 10 rebonds. Le gardien Jordan Hawkins, dont la participation était incertaine en raison d'une maladie sans rapport avec le ramadan, a ajouté 13 points.

Dan Hurley, l'entraîneur de UConn, a donné tout le crédit à son équipe d'entraîneurs et à ses joueurs pour le succès de l'équipe.

"Je suis heureux d'avoir pu attirer le bon type de personnes pour me mettre dans cette position", a déclaré Hurley lors de la retransmission sur CBS. "L'équipe d'entraîneurs, ces joueurs extraordinaires et, bien sûr, l'Université du Connecticut. Ils ont pris le risque de recruter un homme qui était entraîneur dans un lycée il n'y a pas si longtemps. C'est une bénédiction et j'en suis incroyablement reconnaissant. ... Cela fait un moment que nous nous efforçons d'en atteindre cinq".

Les Huskies tenteront de remporter le cinquième championnat national de leur programme lorsqu'ils affronteront San Diego State lundi soir au NRG Stadium de Houston.

Source: edition.cnn.com