UConn affronte la Caroline du Sud dans le championnat de basket-ball féminin de la NCAA

La victoire 63-58 permet à l'entraîneur des Huskies, Geno Auriemma, de tenter de remporter son douzième titre.

"Heureusement pour nous, Stanford n'était pas au mieux de sa forme, et nous avons réussi quelques gros coups, et par un miracle inconnu, nous jouons dimanche soir", a-t-il déclaré après le match.

Le premier titre d'Auriemma remonte à 1995. Son dernier titre remonte à 2016.

UConn est arrivé dans la soirée après avoir remporté une victoire passionnante de 91 à 87 sur North Carolina State, tête de série numéro 1 , en double prolongation dans le huitième de finale de l'Elite. C'était la première fois dans l'histoire du tournoi féminin de la NCAA qu'un match de l'Elite Eight ou au-delà nécessitait une double prolongation.

Vendredi soir, les Huskies ont fait leur 14e apparition consécutive dans le Final Four, un match qui mettait en scène deux des entraîneurs de basket-ball universitaire les plus titrés de la NCAA.

Une fois de plus, UConn a été confronté à une tête de série numéro 1. Cette fois, il s'agissait de Stanford.

"Nous n'avons pas très bien joué ce soir, et nous avons vraiment eu du mal à gérer notre attaque", a déclaré l'entraîneur de Stanford, Tara VanDerveer. "Je pense que nous nous sommes infligés nous-mêmes des blessures, ce que nous avons fait sur le terrain, et c'est décevant", a-t-elle ajouté.

VanDerveer, 68 ans, est entraîneur au niveau universitaire depuis plus de 40 ans. Ses deux premiers titres avec Stanford remontent au début des années 1990. Son troisième titre est arrivé l'année dernière contre l'Arizona, troisième tête de série, mettant fin à une attente de 29 ans.

Haley Jones, la meilleure tireuse de Stanford avec 20 points, a fait écho au point de vue de son entraîneur.

"Je pense que nous aurions pu couper plus fort, mieux cibler. ... Mais je pense que nous avons laissé beaucoup de choses en suspens, et c'est difficile d'avaler la pilule quand on quitte le match avec le sentiment que l'équipe n'a pas donné le meilleur d'elle-même", a déclaré Jones. "Mais il faut reconnaître le mérite de Connecticut. C'est une bonne équipe, bien entraînée, qui avait un bon plan de jeu, et je pense qu'elle l'a très bien exécuté".

Les Huskies, 29-5 sur la saison avant le match de vendredi, ont eu 11 équipes de départ différentes cette saison en raison d'un mélange de maladies et de blessures. Malgré tout, ils sont entrés dans le tournoi NCAA en tant que deuxième tête de série.

"Je savais que ce serait un match très compétitif, un peu léthargique", a déclaré Paige Bueckers, qui a été la meilleure marqueuse de UConn avec 14 points. "Les deux équipes essaient de gagner un championnat national. C'est un match du Final Four, donc tout le monde va se battre pour gagner".

Boston mène les Gamecocks avec 23 points et 18 rebonds

Lors de la première demi-finale vendredi au Target Center de Minneapolis, la Caroline du Sud, tête de série numéro 1, a battu Louisville, également tête de série numéro 1, 72-59.

La Caroline du Sud a fait sa quatrième apparition dans le Final Four au cours des sept derniers tournois NCAA. Avant vendredi soir, l'équipe n'avait accordé que 41,2 points par match dans ce tournoi NCAA, selon Gamecocksonline.com.

L'attaquante junior Aliyah Boston - la joueuse nationale de l'année qui a été la meilleure marqueuse et rebondeuse des Gamecocks cette saison, avec une moyenne de double-double - a terminé le match de vendredi avec 23 points et 18 rebonds.

Les Gamecocks, qui ont battu Stanford et UConn cette saison, ont remporté le titre national en 2017.

L'entraîneur de la Caroline du Sud, Dawn Staley, a mené son équipe à trois finales de la NCAA au cours des six derniers tournois avant vendredi, ainsi qu'à un championnat national en 2017.

"Lorsque vous jouez pour un championnat national, c'est l'équipe qui peut prendre ses habitudes rapidement et y rester", a déclaré Staley vendredi. "Il faut donc passer par une équipe de qualité pour gagner un championnat national.

L'entraîneur des Cardinals de Louisville, Jeff Walz, qui en est à sa 15e saison, avait atteint trois fois le Final Four avant vendredi et deux fois le titre national. Il a remporté 33 victoires et 12 défaites lors des tournois de la NCAA.

Jill Martin, de CNN, a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com