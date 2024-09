UBA cherche à renverser les initiatives climatiques trompeuses en Chine.

L'Agence Environnementale Fédérale examine 45 projets climatiques suspects en Chine en raison d'allégations de fraude potentielle. Selon le directeur de l'agence, Dirk Messner, leur objectif est d'invalider tous ces projets chinois douteux.

Messner a déclaré : "Nous ne sommes pas convaincus qu'une petite partie de ces 45 projets pourrait être légitime." Il a ajouté que ces projets sont entourés de "soupçons extrêmement forts de fraude". Il semble s'agir d'un cas de "contrat de fraude" où les projets sont enregistrés de manière frauduleuse, ne répondant pas aux exigences énoncées telles que la réduction des émissions de CO2, comme expliqué.

Jusqu'à présent, l'agence a enquêté en profondeur sur 56 projets climatiques en Chine et a présenté ses conclusions préliminaires, a expliqué Messner. Cette enquête conjointe, impliquant à la fois le parquet de Berlin et un cabinet d'avocats internationaux, se poursuit. Même l'émission ZDF "Frontal" a rapporté l'ampleur du problème la semaine dernière, citant l'avocat Christian Schefold nommé par l'UBA.

45 projets sur 66 en Chine font l'objet d'une enquête pour fraude

Les enquêtes en cours découlent de soupçons de fraude dans le cadre de projets climatiques en Chine, révélés en juin. Il était suspecté que des entreprises pétrolières allemandes pourraient avoir injustement réduit leur bilan CO2 en incluant des contributions de projets de protection du climat frauduleux, selon l'UBA. Actuellement, au moins 45 des 66 projets en Chine font l'objet d'une enquête pour irrégularités.

Initialement, le ministère fédéral de l'Environnement a rapporté 69 projets dans un rapport de juillet, mais ce chiffre s'est avéré erroné. Ce rapport faisait référence à 66 projets en Chine et 75 projets dans le monde que l'UBA examine actuellement, a précisé un porte-parole de l'UBA sur demande.

Messner a expliqué que ces 45 projets représentent des crédits de CO2 totalisant six millions de tonnes équivalent CO2. La valeur marchande de ces crédits est estimée à 1,5 milliard d'euros, selon les chiffres de l'UBA. Cependant, seulement 0,004 million de tonnes de ces six millions de tonnes, déjà créditées au bilan CO2 des entreprises en raison de ces projets, peuvent être inversées et sauvées. En conséquence, la fraude a causé des dommages estimés à 500 millions d'euros en fonction des certificats délivrés.

L'Union, entre autres, critique l'UBA et le ministère de l'Environnement pour leur gestion de ces cas de fraude suspects. Ils accusent les agences de réagir trop tard à la fraude. Cependant, l'UBA affirme qu'ils avaient des indices initiaux sur des cas individuels en septembre 2023, qu'ils ont poursuivis. Initialement, les informations étaient "des ouï-dire" et les "informateurs anonymes" n'étaient pas considérés comme fiables au départ. L'UBA n'a pas révélé initialement les entreprises ou les individus spécifiques impliqués, invoquant des enquêtes en cours.

Lire aussi: