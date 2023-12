Faits marquants de l'histoire

U.S. Open 2016 : Phil Mickelson peut-il vaincre son ennemi juré ?

Phil Mickelson vise sa première victoire à l'U.S. Open après avoir été six fois vice-champion.

Il deviendrait le sixième joueur à réaliser le grand chelem en carrière.

Geoff Ogilvy, vainqueur en 2006, estime que le gaucher est toujours capable de remporter l'U.S. Open.

Mickelson dit que la deuxième place à Merion en 2013 a été la plus difficile à prendre

Phil Mickelson reprendra sa quête de l'U.S. Open à Oakmont le mois prochain avec la déception et le destin qui pèsent sur ses épaules.

Le populaire gaucher a terminé à la deuxième place à six reprises, un record, alors qu'il tente de réaliser la quatrième et dernière étape du grand chelem de sa carrière.

Seuls cinq joueurs, tous de véritables légendes du jeu, ont remporté les quatre titres majeurs du golf depuis la création du Masters en 1934 : Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus et Tiger Woods.

Malgré trois Masters, un British Open et un U.S. PGA, Mickelson a toujours échoué juste en dessous du sommet de l'U.S. Open, et sa quête s'est presque transformée en une obsession golfique nationale.

Mais l'homme qui a infligé à Mickelson l'une de ses plus cuisantes défaites en 2006 pense que le vétéran, qui fêtera ses 46 ans le premier jour du tournoi de cette année, reste une menace sérieuse - "s'il se met dans le bon état d'esprit".

"L'Amérique ferait la fête pendant une semaine si Phil gagnait, il serait le favori de tout le monde", a déclaré l'Australien Geoff Ogilvy à l'émission Living Golf de CNN. "Quelle façon de partir au soleil couchant !

Le mercurien Mickelson pourrait prétendre le contraire, mais 2006 est considéré par la plupart des observateurs comme son plus grand désastre à l'U.S. Open.

"La façon dont la semaine s'est déroulée à New York a permis à Phil d'aller crescendo... jusqu'à ce qu'il remporte l'U.S. Open et qu'il le fasse à New York et à Winged Foot, qui est un lieu historique", a ajouté Ogilvy.

La folie

Dans une fin de parcours tumultueuse, avec une foule en délire qui acclame "son homme", une poignée de joueurs ont vu leurs chances se concrétiser et s'envoler.

L'Écossais Colin Montgomerie a gâché sa meilleure chance de remporter un titre majeur en commettant un double bogey sur le dernier trou, tandis que Jim Furyk a fait tomber son dernier drive à gauche avant de commettre un bogey et de terminer à un coup de la tête.

Dans l'avant-dernier groupe, Ogilvy a frappé son "drive de l'année" au 18e, et a troué un six pieds en descente pour le par, ce qui lui a permis de prendre la tête du clubhouse à cinq au-dessus du par.

"Après le putt, je me suis dit qu'il y avait de grandes chances que ce soit pour un playoff", a-t-il déclaré. Et pour être tout à fait honnête, certaines des choses qui me sont passées par la tête étaient : "Qu'est-ce que je vais faire de mon hôtel ? Que se passe-t-il avec les éliminatoires de 18 trous ?

"J'ai donc eu des pensées bizarres, mais j'ai réussi à frapper un bon putt. Les dix minutes qui ont suivi ont été un peu folles".

Derrière lui, Mickelson se tenait sur le 18e départ avec une avance d'un coup. Un par quatre sur le dernier trou aurait suffi à lui permettre de remporter son troisième tournoi majeur d'affilée, après ses victoires au Masters d'avril et à l'U.S. PGA l'été précédent.

Mais au milieu d'une foule fébrile, Mickelson a tout gâché de façon spectaculaire, tout d'abord avec un drive qui s'est enfoncé à gauche dans une unité d'accueil avant de s'échouer dans le rough derrière les arbres.

Dans la tradition de l'escrime, il a tenté d'atteindre le green depuis le rough, mais n'a pu faire que 25 yards. Son troisième coup est tombé dans le bunker de bord de green, et son quatrième a été projeté au-dessus du green avant qu'il n'effectue un chipping et un putt de six pour perdre d'un coup.

Doux-amer

Pour remuer le couteau dans la plaie, Mickelson a dû retourner sur le green du 18e pour la cérémonie de présentation.

"C'était vraiment doux-amer avec Phil sur le dernier green parce que ... il était au plus bas pendant les 20 minutes qui ont suivi le 18e trou et il avait la tête qui tournait", a ajouté Ogilvy, qui a défendu son titre à Oakmont, en Pennsylvanie, l'année suivante.

"Je suis ami avec Phil, donc c'était un moment un peu étrange pour essayer de ne pas être trop joyeux devant lui et sa situation, mais j'étais assez excité. Les heures qui ont suivi ont été complètement floues".

Son compatriote Adam Scott est même descendu du jet privé d'Ernie Els et est revenu à Winged Foot pour participer aux célébrations.

Poignant

Pour Mickelson, il s'agissait d'une quatrième place de finaliste dans un tournoi qu'il voulait absolument gagner.

Sa première grande déception à l'U.S. Open est survenue à Pinehurst, en Caroline du Nord, en 1999, lorsqu'il a été devancé par Payne Stewart, qui est décédé quatre mois plus tard dans un accident d'avion. En 2002, il doit se contenter de la deuxième place derrière Tiger Woods à Bethpage Black, sur Long Island.

En 2004, alors qu'il a enfin remporté son premier tournoi majeur grâce à sa victoire au Masters, il s'incline face à Retief Goosen lors de l'U.S. Open à Shinnecock Hills, également devant un public new-yorkais en délire.

De retour à Bethpage en 2009, Mickelson a terminé à la deuxième place, derrière Lucas Glover, alors que sa femme Amy venait d'apprendre qu'elle souffrait d'un cancer du sein, ce qui rendait l'histoire d'autant plus poignante.

Motivé par l'échec

Mais Mickelson insiste sur le fait que la pilule la plus dure à avaler a été la défaite face à l'Anglais Justin Rose à Merion en 2013.

"C'est vrai. Cela n'a pas changé", a-t-il déclaré avant l'U.S. Open de Chambers Bay l'an dernier. "C'était un tournoi que j'aurais dû gagner, que je jouais suffisamment bien pour gagner. Et quelques erreurs en fin de tournoi ont fini par me coûter cher.

"Sans vouloir enlever quoi que ce soit à Justin - il a joué un dernier tour phénoménal - j'ai senti que je n'avais pas besoin de jouer de manière exceptionnelle pour faire un score plus bas que celui-là et je ne l'ai pas fait".

Avec une telle série d'échecs derrière lui, chaque édition de l'U.S. Open fait peser une pression supplémentaire sur Mickelson.

Seuls deux joueurs ont remporté un tournoi majeur moderne à plus de 46 ans : Julius Boros avait 48 ans lorsqu'il a remporté le PGA en 1968 et Nicklaus avait 46 ans lorsqu'il a décroché le dernier de ses 18 titres majeurs lors du Masters en 1986.

Mickelson, cependant, est toujours motivé par le défi.

"Depuis mon enfance, j'ai toujours été motivé par l'échec", a déclaré l'année dernière l'actuel 18e joueur mondial à la presse.

"Certaines personnes sont découragées par cela, et cela les pousse presque à s'éloigner. Mais pour moi, c'est une source de motivation pour continuer à travailler plus dur et à franchir ce cap".

Et d'ajouter : "J'apprécie ce défi. Je m'amuse avec ça. Ce n'est pas un fardeau. C'est comme une opportunité excitante. Et chaque année, je me réjouis d'essayer de conquérir cette opportunité et de réaliser ce grand chelem. J'adore ça".

Ogilvy n'a aucun doute sur le fait que l'Américain pourrait supplanter les plus jeunes comme Jason Day, Jordan Spieth et Rory McIlroy sur le parcours historique d'Oakmont.

"Il est clairement capable, s'il a une chance le week-end, il sera vraiment difficile à battre parce que quand il a ce mors entre les dents, quand sa tête est au bon endroit, il est aussi bon qu'un compétiteur que nous avons jamais vu sur un terrain de golf", a déclaré Ogilvy.

"S'il peut arriver au week-end avec une chance, je pense qu'il a autant de chances que n'importe qui d'autre.

