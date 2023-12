Faits marquants

U.S. Open 2016 : Oakmont, "probablement le parcours le plus difficile du monde".

L'U.S. Open se déroule à Oakmont, en Pennsylvanie.

Le parcours accueille le neuvième U.S. Open, un record

Phil Mickelson en quête d'un grand chelem

Tiger Woods n'est toujours pas en forme

L'Oakmont Country Club, situé dans les environs de Pittsburgh, accueille la neuvième édition de l'U.S. Open, un record, et offre une toile de fond brutale pour le deuxième tournoi majeur de l'année.

L'Oakmont Country Club est souvent considéré comme le parcours le plus difficile du golf, et le tournoi sera riche en intrigues passionnantes.

Phil Mickelson, qui fêtera ses 46 ans lors du premier tour jeudi, tentera de remporter enfin l'U.S. Open après avoir été six fois vice-champion, un record. Une victoire lui permettrait de réaliser le grand chelem des quatre titres majeurs et de devenir le champion le plus âgé devant Hale Irwin, 45 ans, mais le gaucher vétéran n'a plus gagné depuis l'Open britannique de 2013.

Les trois meilleurs joueurs du monde - Jason Day, Jordan Spieth et Rory McIlroy - reprennent leur lutte pour la suprématie, espérant tous ajouter à leur palmarès majeur et améliorer leur statut dans l'histoire du jeu.

Le champion surprise du Masters, Danny Willett, pourra-t-il prouver qu'il n'est pas le seul à avoir remporté un tournoi majeur, ou un autre joueur méconnu se hissera-t-il sous les feux de la rampe ?

Oakmont sera-t-il à la hauteur de sa réputation d'escroc ?

"C'est probablement le parcours le plus difficile du monde, quel que soit le jour où l'on s'en occupe", a déclaré l'Australien Geoff Ogilvy, champion en 2006, à l'émission Living Golf de CNN.

L'U.S. Open est souvent considéré comme le plus difficile à gagner des quatre tournois majeurs de golf, avec ses fairways serrés, ses roughs épais, ses greens glissants et ses placements de drapeaux punitifs. Le par est considéré comme un bon score.

Pas d'accident de train

L'organisateur du tournoi, Mike Davis, directeur exécutif de l'USGA, explique que l'objectif de l'U.S. Open est de créer le "test de golf le plus complet".

"Ils vont mettre à l'épreuve vos capacités de frappe, vos compétences stratégiques et de gestion du parcours, ainsi que vos nerfs", a déclaré Davis à Living Golf.

Ogilvy, qui a infligé à Mickelson sa défaite la plus cuisante à l'U.S. Open il y a dix ans, a ajouté : "Les U.S. Open sont en quelque sorte des tournois de contrôle des dégâts - faire un quatre au lieu d'un cinq, faire un cinq au lieu d'un six. Il ne s'agit pas d'avoir des accidents de train".

Oakmont, qui a ouvert ses portes en 1903, est une vaste étendue ouverte d'anciennes terres agricoles, sans eau ni arbres.

La difficulté réside dans les bunkers sévères - dont la tristement célèbre rangée de bunkers "Church Pews" sur les troisième et quatrième trous - et les greens extrêmement ondulés, "qui donnent l'impression que ceux d'Augusta sont plats et faciles à putter", selon Ogilvy.

"Je pense vraiment que c'est le parcours de golf le plus difficile que nous ayons jamais joué", a déclaré Mickelson aux journalistes à Memphis la semaine dernière.

"La plupart des terrains de golf, lorsqu'ils vous mettent au défi du tee au green comme le fait Oakmont, ont généralement un peu de répit sur les greens, ce qui n'est pas le cas à Oakmont.

L'Australien Day aborde la semaine avec l'intention de consolider son statut de numéro un mondial et d'ajouter à son titre de 2015 à la PGA américaine, tandis que Spieth est le champion en titre après avoir triomphé au controversé Chambers Bay l'année dernière.

Spieth, 21 ans, qui venait de remporter le Masters, est devenu le plus jeune vainqueur de l'U.S. Open en 92 ans en profitant d'un trois-points de Dustin Johnson sur le dernier trou, il y a 12 mois.

Mais le Texan aura son propre bagage à gérer à Oakmont après avoir perdu une avance de cinq coups à neuf trous de la fin lors de sa défense à Augusta en avril.

Spieth a même dû endurer un chahuteur criant "Remember the Masters" alors qu'il remportait une victoire sur le PGA Tour dans l'État de l'étoile solitaire le mois dernier.

À l'instar de Day et Spieth, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, McIlroy, numéro 3 mondial en Irlande du Nord, est également en forme, avec une récente victoire à son actif, alors qu'il cherche à ajouter un cinquième titre majeur, le premier depuis l'U.S. PGA de 2014.

McIlroy a remporté l'U.S. Open à Congressional, sous la pluie, en 2011, deux mois après son propre échec au Masters, lorsqu'il a gaspillé une avance de quatre coups à l'approche du dernier jour.

Cette semaine, le tournoi se déroulera sans Tiger Woods, l'ancien numéro un mondial ayant annoncé qu'il ne s'était pas suffisamment remis de ses multiples opérations du dos.

Le joueur de 40 ans, qui a remporté le dernier de ses 14 tournois majeurs lors de l'U.S. Open 2008 à Torrey Pines en Californie, n'a pas joué depuis le mois d'août dernier.

Gros Jack

L'un des hommes qui a percé le secret d'Oakmont est Johnny Miller, qui a remporté la victoire avec un score de 63 au dernier tour - le score le plus bas de tous les temps dans un tournoi majeur - en 1973.

Parmi les autres performances notables à Oakmont, citons le quatrième titre majeur du légendaire Ben Hogan en 1953, au cours d'une série de victoires encore inégalée lors des Masters, de l'U.S. Open et de l'Open britannique de cette année-là.

C'est également à Oakmont que Jack Nicklaus, alors âgé de 22 ans, a annoncé sa future grandeur en remportant le premier de ses 18 titres majeurs, un record.

Le débutant de l'Ohio a défié les railleries de "Fat Jack" des fans du héros local Arnold Palmer pour battre le champion en titre du Masters lors d'un playoff de 18 trous.

"Maintenant que le gros est sorti de sa cage, tout le monde ferait mieux de se mettre à l'abri", a déclaré après coup Palmer, alors qu'il était quintuple champion majeur.

À l'autre extrémité de l'échelle des vainqueurs de majeurs, cette semaine verra un débutant de l'U.S. Open âgé de 52 ans.

Le Texan Wes Short Jr. s'est enfin qualifié pour son premier U.S. Open, après avoir tenté sa chance pour la première fois en 1982, alors qu'il était adolescent.

Sa seule autre participation à un tournoi majeur est le U.S. PGA Championship 2006, où il a manqué le cut à mi-parcours.

