Twiggy défie les conventions du vieillissement

Avant les stars telles que Claudia Schiffer, Naomi Campbell ou Heidi Klum, une certaine Lesley Hornby faisait sensation. Connue sous le nom de Twiggy, son allure androgyne en fit la première superstar du monde de la mode dans les années 1960, Setting de nouveaux trends et remettant en question les normes de beauté traditionnelles. À 75 ans, Twiggy reste imperturbable face à l'écoulement du temps.

Lorsque l'on pense aux "Swinging Sixties" à Londres, on imagine les Beatles, les Rolling Stones, Carnaby Street, les minijupes et l'amour libre - et Twiggy. Son look androgyne, ses grands yeux de biche, ses longs cils et sa courte coupe pixie ont laissé une empreinte durable dans le monde de la mode. Ce 19 septembre, Twiggy fêtera ses 75 ans.

L'intérêt du public britannique pour l'ancienne Lesley Lawson (née Hornby) reste élevé. En octobre, un documentaire sur elle réalisé par la metteuse en scène Sadie Frost sera projeté au London Film Festival. "Je suis si excitée", a annoncé Twiggy sur Instagram. "C'était un véritable plaisir de travailler avec Sadie."

Twiggy est née le 19 septembre 1949 à Neasden, dans le nord de Londres, dans une famille ouvrière. Découverte à 16 ans, elle rêvait d'étudier la mode dans une académie d'art. "Parce que j'étais obsédée par les vêtements", a-t-elle expliqué. "J'ai appris à coudre très jeune et je voulais être designer."

Le visage de 1966

Sa carrière de mannequin a commencé grâce à une série de rencontres fortuites. En tant qu'adolescente, elle a travaillé comme mannequin pour de nouveaux styles de coiffure du célèbre coiffeur Leonard Lewis. "Ses cheveux étaient longs, emmêlés et sales", se souvient Lewis. "Nous avons longuement discuté de ce que nous devions faire avec elle." Il lui a coupé les cheveux courts et les a teints en blond.

Après le relooking radical, des photos ont été prises. "Leonard en a mis une dans le hall de son salon, et je suis retournée à l'école", a raconté Twiggy au "Daily Mail". La photo a attiré l'attention d'une journaliste de mode qui a organisé une autre séance photo avec la jeune fille de 16 ans et a publié un article intitulé : "Le visage de '66".

La jeune Lesley a rapidement acquis une renommée internationale, faisant la couverture de grands magazines de mode tels que "Vogue" et "Elle". Avec son charme innocent et son allure inhabituelle, elle incarnait un nouveau idéal de beauté, se démarquant des stars de cinéma pulpeuses des années 1950. Elle a également acquis son surnom, Twiggy, en raison de sa silhouette mince.

Collection de mode et acting

L'influence de Twiggy dépassait la mode. Elle est devenue un symbole du changement culturel des années 1960, représentant la culture jeune et la rébellion contre les normes traditionnelles. La icône de 1,68 m représentait non seulement un nouveau look, mais aussi l'émancipation, le progrès et une génération qui a redéfini la mode et l'expression de soi.

Le mannequinat ne suffisait pas pour elle. Twiggy, inspirée par sa mère qui lui avait appris à coudre étant enfant, a conçu sa propre ligne de mode appelée "Twiggy Dresses". La collection s'est avérée être un succès commercial.

Dans les années 1970, elle a pris sa retraite du mannequinat et s'est aventurée dans le monde du cinéma. En 1971, elle a fait ses débuts au cinéma dans la comédie musicale colorée "The Boyfriend", où elle a également chanté. Elle a été nominée pour deux Golden Globes - meilleure actrice et meilleure nouvelle venue.

Échec en tant que chanteuse

La tentative de Twiggy dans la musique pop n'a pas rencontré le même succès. En 1976, elle a sorti son premier album "Twiggy" rempli de chansons pop et country, mettant en valeur son talent vocal. Cependant, l'album n'a reçu que peu de reconnaissance. Malgré cela, elle a continué à sortir des albums. Son dernier, "Romantically Yours", est sorti en 2011.

En dehors de sa carrière musicale, la versatile Twiggy a travaillé comme présentatrice télé et est apparue dans des productions théâtrales et musicales à l'ouest end de Londres. During the pandemic, she launched the podcast series "Tea With Twiggy", where she chats with colleagues like Joanna Lumley about the past. In 2019, Twiggy received a commendation from Queen Elizabeth II for her services. On Instagram, she goes by Dame Twiggy Lawson.

Dans les interviews, Twiggy se plaint souvent que sa carrière de mannequin est le seul aspect de sa vie que les gens se souviennent, bien que cela n'ait été qu'une brève partie de sa vie. Cependant, son retour réussi dans le mannequinat dans les années 90 est peut-être aussi la raison pour laquelle la plupart des gens l'associent principalement à cette période.

Imperturbable face à l'âge

Aujourd'hui encore, Twiggy est une figure aimée dans son pays, non seulement pour son physique, mais aussi pour son charme et son humour. Après une comédie musicale sur sa vie a été montée à l'ouest end de Londres, un film documentaire "Twiggy" est maintenant prévu pour sortir au cinéma. During her downtime, she enjoys her private life at home, cooking, and reading.

Le vieillissement n'effraie pas la grand-mère deux fois, qui est contre la chirurgie esthétique. "Je n'ai rien fait, principalement parce que j'ai peur", a-t-elle déclaré au magazine "Yours". "On ne peut pas arrêter de vieillir. Alors pourquoi s'inquiéter ? Je ne comprends pas."

Dans le documentaire de la metteuse en scène Sadie Frost, Twiggy exprime son excitation à propos du film à venir, déclarant : "Je suis si excitée, c'était un véritable plaisir de travailler avec Sadie." Alors qu'elle fêtera ses 75 ans le 19 septembre, Twiggy reste une présence puissante dans le monde de la mode, continuant à incarner la beauté androgyne qui a fait d'elle le "visage de '66".

Lire aussi: