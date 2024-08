Tusk suggère l'Inde comme médiateur potentiel dans le conflit en Ukraine.

13:40 "À l'heure actuelle, il ne semble pas s'agir d'une 'incursion' limitée dans le temps et dans l'espace comme l'a déclaré Scholz" Le chancelier allemand Olaf Scholz considère l'avancée des forces ukrainiennes sur le territoire russe comme une opération spatialement et temporellement limitée. Cependant, selon les observations de la correspondante de ntv Nadja Kriewald à Sumy, dans l'est de l'Ukraine, il n'y a actuellement aucun élément pour étayer cette affirmation. Au contraire, Kriewald souligne que la situation semble s'escalader.

13:20 Des appareils russes apparemment détruits lors d'attaques sur Sawaslejka Des rapports font état de plusieurs appareils russes détruits lors d'attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka. Suspilne, le diffuseur public ukrainien, rapporte ces informations, obtenues des services de sécurité. L'incident se serait produit le 16 août, avec la destruction d'un MiG-31K supersonique et de deux Il-76 de transport stratégique. Le 13 août, un dépôt de carburant et de lubrifiants a été touché, causant des dommages à un autre MiG-31K/I. Environ cinq autres appareils, believed to be MiG-31K/I, ont également été rapportés comme endommagés.

13:06 Le service de sécurité russe enquête sur des journalistes étrangers dans la région de Kursk Le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) a engagé des poursuites pénales contre plusieurs journalistes étrangers en raison de rapports sur la région de Kursk, où les forces ukrainiennes contrôlent plusieurs localités. Selon le FSB, des poursuites ont été engagées contre un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiens pour avoir prétendument franchi illégalement la frontière nationale. Le tournage en ville de Sudcha, sous contrôle ukrainien, est believed to have déclenché l'enquête. Le FSB a annoncé qu'il émettrait prochainement des mandats d'arrêt internationaux. Les journalistes pourraient écoper de cinq ans de prison s'ils sont reconnus coupables en Russie. Il est à noter que le journaliste américain Evan Gershkovich a récemment été libéré d'un camp de travail russe dans le cadre d'un échange de prisonniers après avoir été condamné à 16 ans pour alleged espionnage.

12:34 Zelenskyy dans la région frontalière : "Fonds d'échange" renfloué Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les troupes ukrainiennes ont pénétré sur le territoire russe il y a deux semaines. Il a annoncé la capture d'un autre lieu dans la région de Kursk et le renflouement du "fonds d'échange", faisant référence à l'échange de prisonniers russes contre des captifs ukrainiens. Zelenskyy a souligné que la fréquence et le nombre de victimes civiles à Sumy ont diminué après l'offensive de Kursk. Il partage une vidéo de lui-même avec le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui discute du renforcement des troupes dans la partie est de l'Ukraine, où la Russie pousse plus avant.

12:06 Activité présumée de drones russes au-dessus d'infrastructures critiques de Schleswig-Holstein Des drones supposés russes ont été rapportés survolant le plus grand parc industriel de Schleswig-Holstein. Le journal "Bild" rapporte que des drones ont continué de survoler à grande vitesse la centrale nucléaire décommissionnée et le terminal GNL de Brunsbüttel. Le parquet de Flensburg enquête sur l'affaire, suspectant de l'espionnage dans le but de sabotage. La police enregistre de multiples violations de la zone d'interdiction de vol au-dessus de la centrale nucléaire. Les drones sont thought to be des agents russes, potentiellement lancés depuis des navires civils en mer du Nord. Pour plus de détails, cliquez ici.

11:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv émet un avertissement sur des attaques aériennes imminentes L'ambassade américaine à Kyiv a émis un avertissement sur un risque accru d'attaques aériennes avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août. L'ambassade indique que la Russie pourrait mener des attaques de drones et de missiles dans les jours à venir et pendant le week-end. L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique lors de cette célébration. La Russie a condamné l'avancée non provoquée des troupes ukrainiennes dans la région frontalière de Kursk comme une provocation, menaçant une réponse appropriée.

11:13 Une base aérienne militaire en flammes à Volgograd Un incendie s'est déclaré dans un point de soutien militaire à Marinovka, une ville dans la région sud-ouest russe de Volgograd. Des habitants rapportent avoir entendu des explosions. Les autorités accusent l'Ukraine d'avoir causé l'incendie en utilisant une attaque de drone. Aucun décès n'a été rapporté.

10:41 La Russie construit maintenant des abris dans la région de Kursk en réponse aux menaces ukrainiennes Selon les autorités locales, des abris préfabriqués en béton sont érigés dans la région frontalière russe de Kursk pour la population. Le gouverneur régional Alexei Smirnov explique que les autorités locales ont désigné des lieux centraux pour l'installation de bunkers préfabriqués modulaires. Des bunkers sont construits aux arrêts de bus et d'autres points stratégiques, y compris Kursk, où se trouve une centrale nucléaire russe. La Russie affirme qu

09:09 Délégation du Congrès américain discute de l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes avec le ministre de la Défense ukrainienLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov est en train de discuter avec une délégation bipartisane du Congrès américain à Kyiv. Selon le ministère, les représentants républicains Rob Wittman et démocrates David Trone discutent de la situation sur le front et de la politique de Washington concernant l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes. Umerov a mentionné : "J'ai insisté sur le fait que nous devons obtenir une approbation immediate de nos alliés pour utiliser pleinement des armes à longue portée contre des cibles en Russie. Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 Campagne lancée pour fournir des robots de déminage à l'UkraineL'acteur américain Mark Hamill, célèbre pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", collecte des fonds pour des robots de déminage destinés à l'Ukraine. En collaboration avec Timothy Snyder, expert de l'Europe de l'Est, ils cherchent à recueillir 441 000 dollars grâce à leur campagne "Terrain sûr". Ces robots peuvent déminer même dans des zones difficiles, permettant aux opérateurs de rester en sécurité à distance. Selon Snyder, "l'un des pires crimes que la Russie a commis en Ukraine est la dispersion de millions de mines". Il a également déclaré que dans les zones non occupées près des lignes de front, les gens doivent prendre des risques pour aider les autres à retourner sur leurs fermes et dans leurs maisons. Ces robots permettraient de déminer et de sauver des vies. L'Ukraine est heavily mined, et son déminage pourrait prendre des décennies.

08:01 Les Russes se préparent à une "nouvelle réalité" en raison de l'attaque ukrainienne sur KurskL'attaque ukrainienne sur Kursk pose un défi à la propagande de Moscou. Une source liée au Kremlin a déclaré à un portail russe indépendant, Meduza, basé à Riga : "Mais même la pénétration sur le territoire russe et la prise de contrôle de villages est un événement nouveau et très déplaisant." Pour calmer l'anxiété grandissante parmi les Russes, le Kremlin cherche à les préparer à une "nouvelle réalité" et à une "nouvelle normalité". Le message est le suivant : l'ennemi a bel et bien pénétré sur le territoire russe, il est au bord de la défaite - mais la récupération du territoire prendra du temps, et les Russes doivent patienter. Entre-temps, les habitants sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en une direction positive" - à savoir en fournissant des fournitures d'aide à la région de Kursk. La plupart des officiels interrogés par Meduza estiment que les combats dans la région de Kursk pourraient durer plusieurs mois. Une source liée au gouvernement précise que cette estimation est "assez optimiste - si tout se passe bien".

07:30 Installation militaire russe dans la région de Volgograd touchée par un incendie suite à une attaque de drone ukrainienLes autorités russes ont confirmé qu'une installation militaire dans la région du sud de Volgograd a été touchée par un incendie suite à une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur régional Andrei Bocharov a annoncé sur Telegram que le drone avait percuté l'installation. Il n'y a pas eu de victimes. Bocharov n'a pas précisé quelle installation militaire était touchée. Cependant, il a déclaré que le village de Marinovka avait été pris pour cible lors de l'attaque, où la Russie dispose d'une base aérienne.

06:56 Ancien conseiller à la sécurité des États-Unis : Poutine a manipulé TrumpSelon l'ancien conseiller à la sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, le dirigeant russe Vladimir Poutine a réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. C'est ce qu'il révèle dans son livre "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", selon "The Guardian". "Poutine, un ancien du KGB impitoyable, a joué sur l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries", a rapporté McMaster. Poutine a appelé Trump "un personnage truly outstanding, talented, beyond any doubt". Poutine avait une influence quasi-hypnotique sur Trump, selon McMaster, qui a travaillé comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an. McMaster aurait averti Trump : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". Il a suggéré que Poutine était confiant qu'il pouvait "jouer" avec Trump et obtenir une relaxation des sanctions et un retrait peu coûteux des forces américaines de Syrie et de l'Afghanistan.

06:20 Incendie signalé sur une base aérienne russe à Volgograd

Des explosions ont été rapportées dans la ville russe de Kalach-on-Don dans la région de Volgograd pendant la nuit. Divers canaux Telegram russes suggèrent que celles-ci étaient dues à une attaque de drone. Un incendie est dit avoir eu lieu sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible était probablement la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach-on-Don. Des témoins dans la région ont rapporté avoir entendu six à dix explosions bruyantes accompagnées des sons distinctifs de drones, selon les rapports Telegram.

Le chef du SPD Lars Klingbeil a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. En cas d'impossibilité de distribuer les milliards prévus à partir de fonds russes confisqués à l'Ukraine, l'Allemagne offrira des fonds supplémentaires, a déclaré Klingbeil dans un podcast avec le deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. "Nous ne devrions pas en arriver à un point où nous disons : 'Il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine.' Dans ce cas, nous sommes bien sûr tenus de trouver des sources de financement en Allemagne", a averti Klingbeil. "Nous avons une responsabilité envers l'Ukraine. Nous devons trouver des solutions, et nous les trouverons."

04:27 L'Ukraine discute des cibles des attaques de drones nocturnes

Le service de renseignement militaire ukrainien HUR a parlé des objectifs des attaques de drones nocturnes en Russie. Ils ont été ciblés sur l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communications radio, a révélé le chef du HUR Kyrylo Budanow au site d'actualités militaires "The War Zone". Environ 50 drones ont été utilisés. L'évaluation actuelle des dommages est en cours. Les autorités russes ont déclaré avoir abattu 45 drones sur le territoire russe le lendemain.

03:09 Mesures de sécurité pour les élections de Kursk

13:34 Fico Ressent "La Pression des Opinions" en Politique ÉtrangèreLe Premier ministre slovaque Robert Fico regrette la "pression des opinions" dans les démocraties occidentales. Il estime que ceux qui divergent de la consensus sur les questions importantes de politique étrangère sont "aléatoirement soumis à la pression et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales. Dans une déclaration pour l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968, Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" par les troupes du pacte de Varsovie à ce qu'il considère comme la pression des opinions existante en Europe aujourd'hui. Fico est en désaccord avec l'aide militaire de l'UE pour l'Ukraine et fait face à des allégations de proximité avec la Russie en conséquence.

00:12 L'Ukraine Signale 46 Attaques Russes Près de Pokrovsk en Une JournéeL'Ukraine signale 46 attaques russes le long de la ligne de front près de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine au cours d'une journée. Parmi celles-ci, 44 ont été repoussées, selon le quartier général. À 21:00 CET, les combats armés continuent sur les deux autres sections. Là, 238 soldats russes ont été tués ou blessés lors des accrochages. Aucun chiffre n'est donné sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore commenté.

23:09 La Russie Accuse l'Ukraine d'Incursion dans la Région de BryanskLa Russie affirme avoir repoussé une incursion de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, qui borde Kursk. L'incursion du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été défaite par les forces du service de sécurité fédéral (FSB) et les unités militaires russes, selon le gouverneur de Bryansk, Alexander Bogomaz, dans un message Telegram. "L'ennemi a été pris pour cible", ajoute-t-il. La situation est actuellement "sous contrôle".

22:15 Zelensky Espère la Rapidité de la Distribution des Milliards de l'OccidentLe président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son espoir de voir les milliards d'aide promise par l'Occident être rapidement distribués, qui seront en partie financés par les revenus de la confiscation des actifs de l'État russe. Alors que de nombreux discours politiques ont été tenus par les alliés de l'Ukraine, Zelensky dit dans son adresse vidéo nocturne que "nous avons besoin d'un mécanisme fonctionnel". L'Ukraine appelle à ce que les recettes des actifs russes soient utilisées pour se protéger de l'agression russe. "Les négociations pertinentes ont traîné trop longtemps, et nous avons maintenant besoin de choix", souligne Zelensky. Les pays du G7 ont convenu lors de leur sommet de juin d'offrir une nouvelle aide financière à Kyiv, avec un prêt généreux de 50 milliards de dollars à garantir par les paiements d'intérêts sur les actifs russes saisis.

21:52 Poutine Rend Hommage aux Liens Stratégiques avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine met en avant les relations renforcées avec la Chine. "Nos relations commerciales prospèrent (...). Les deux gouvernements donnent la priorité aux relations commerciales et économiques, ce qui porte ses fruits", déclare Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des projets d'envergure conjoints et des programmes dans les domaines économique et humanitaire", poursuit Poutine. Li salue les relations sino-russes, notant qu'elles sont à un "niveau sans précédent". La partenariat stratégique entre la Russie et la Chine s'est approfondi depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial important en dépit des sanctions occidentales.

21:20 La Demande de Liberté sous Caution de Bulgakov RejetéeL'ancien deputy ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov restera en détention après que sa demande de liberté sous caution dans des conditions strictes et son appel contre son incarcération ont été rejetés. La cour de Moscou a également statué en faveur de la détention de deux présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise a remporté neuf contrats entre 2022 et 2024, ce qui a entraîné des dommages d'environ 50 millions de roubles (500 000 euros) selon les intermédiaires, selon l'agence de presse d'État TASS.

21:00 L'Ukraine Renforce sa Présence à PokrovskSelon la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine renforce ses effectifs militaires dans la région contestée de Pokrovsk, située dans la partie orientale du pays. Zelensky a mentionné lors d'un discours télévisé qu'ils étaient conscients des stratégies des troupes russes dans la région. De plus, Zelensky a affirmé que les forces ukrainiennes progressaient sur le territoire russe de Kursk, avec certaines régions sous le contrôle ukrainien, bien qu'il n'ait pas fourni plus de détails.

20:41 Décret Postérieur : De nombreux Ukrainiens en Hongrie Doivent Quitter les Abris de RéfugiésSuite à l'exécution d'un décret en Hongrie qui retire la protection générale aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent de perdre leurs abris de réfugiés. Selon l'organisation Migration Aid, les abris privés de réfugiés ont déjà commencé à expulser les Ukrainiens. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants roms de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie, où il y a une importante minorité hongroise, ont été contraints de quitter une maison d'hôtes sous la surveillance de la police.

L'Union européenne pourrait potentiellement imposer des sanctions à la Russie en raison de ses actions en Ukraine, car l'incursion de la Russie sur le territoire ukrainien a suscité des préoccupations parmi ses alliés internationaux.

Avec la situation dans la région de Kursk qui continue de s'aggraver, l'Union européenne pourrait envisager des mesures supplémentaires pour soutenir l'Ukraine dans sa défense contre l'agression russe.

