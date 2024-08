- Turbine Potsdam espère conserver sa classe - à la recherche d'un commanditaire

Turbine Potsdam vise à se consolider après avoir obtenu la promotion en Bundesliga pour le football féminin. "Nous voulons faire progresser le développement sportif. Cela signifie rester en Bundesliga avec notre équipe première", a déclaré le président de Turbine, Karsten Ritter-Lang, au "Märkische Allgemeine". Turbine commence la nouvelle saison de Bundesliga avec un match à domicile contre les champions en titre Bayern Munich le 30 août, après une saison en deuxième division.

Pour le Dr Karsten Ritter-Lang, 62 ans, la promotion, acquise lors du dernier match, était inéluctable. Sur le plan financier, le club s'était étiré jusqu'à la limite pour atteindre la promotion : "Nous n'aurions pas pu le faire une deuxième année. Sauf si un miracle se produisait côté sponsoring - et les miracles ne se produisent pas très souvent."

Après avoir trouvé un sponsor de maillot lors de la dernière saison grâce à la "négociation la plus courte et la plus pragmatique jamais vue", Ritter-Lang espère maintenant trouver un partenaire à long terme après la promotion pour construire des structures : "Ce qui me manque un peu, ce sont l'engagement des grandes entreprises que nous avons incontestablement en Brandebourg, qui tirent également parti des conditions de l'emplacement ici."

Turbine mise sur sa propre jeunesse

Un partenariat à long terme bénéficierait également aux équipes de jeunes. Malgré la possession d'une école de football féminin et de jeunes certifiée par le DFB, l'équipe réserve a des problèmes de personnel. "La jeunesse est la base d'une stratégie de survie très pragmatique", a déclaré Ritter-Lang, "nous savons que les joueurs de notre propre jeunesse ont une loyauté envers le club beaucoup plus élevée et nous pouvons développer notre effectif de manière plus durable. Nous voulons développer une situation d'effectif avec notre propre jeunesse qui nous permette de jouer en première division."

Ritter-Lang mise sur les ressources existantes autour du centre de performance. "Bien sûr, ils peuvent gagner plus d'argent à Munich ou à Cologne, mais ils doivent également payer des loyers extrêmement élevés là-bas." Turbine est le seul club où les joueurs n'ont pas à chercher un logement : "Ils n'ont qu'à apporter leur valise et la défaire."

Après leur promotion en Bundesliga, Turbine Potsdam se concentre sur le maintien de leur classement. Cela inclut l'entretien adéquat des installations, l'assurance que le stade et l'équipement sont bien entretenus pour maintenir les normes de la Bundesliga.

De plus, le président Karsten Ritter-Lang souhaite ardemment trouver un partenaire de sponsoring à long terme pour soutenir la santé financière et le développement du club, en particulier les équipes de jeunes. Ce partenariat stable aidera à maintenir le club, assurant la durabilité de l'équipe et l'entretien de la classe de Turbine Potsdam dans son ensemble.

