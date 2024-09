Tupperware est confrontée à des difficultés financières, en situation de faillite.

Tupperware, célèbre pour ses contenants de stockage alimentaire et ses événements de vente populaires, a déclaré faillite aux États-Unis. La demande a été déposée au Delaware, et bien que le nom de l'entreprise subsiste, des changements significatifs dans les opérations sont imminents.

Tupperware est actuellement impliqué dans un différend avec des créanciers importants, invoquant des paiements de dettes impayés et des revendications sur de grandes parties de l'entreprise comme raisons. La direction cherche une protection par le biais de procédures de faillite Chapter 11 aux États-Unis. L'issue reste à voir.

Pendant cette période, Tupperware prévoit de continuer ses activités et cherche activement un acheteur potentiel. Parmi ses filiales internationales, seule Tupperware Products AG basée en Suisse a également déposé une demande de faillite. La plupart des créanciers sont basés aux États-Unis, avec un seul en Suisse. Il est incertain comment cette faillite affectera les consommateurs allemands, car les demandes adressées à la filiale allemande de Tupperware sont restées sans réponse.

Tupperware, pionnier des contenants plastiques pour aliments, lutte avec des difficultés financières depuis quelque temps. Les négociations avec les créanciers, à qui Tupperware doit des centaines de millions de dollars, ont été en cours ces derniers mois.

La bataille de la dette

Selon la direction, un groupe de créanciers a acheté des papiers de dette à un prix favorable, payant entre 3 et 6 cents par dollar de dette. Cette forte décote provient de l'incertitude concernant l'avenir de Tupperware. Pour 15 à 30 millions de dollars, ces créanciers ont ainsi acquis une partie substantielle de la dette totale de Tupperware d'environ 812 millions de dollars.

L'entreprise anticipe que les créanciers tenteront de perturber les procédures de faillite pour prendre le contrôle de Tupperware. La direction vise à conclure la vente de l'entreprise dans les 30 jours et a mis de côté 7,4 millions de dollars à cet effet.

L'an dernier, Tupperware a exprimé des préoccupations concernant sa capacité à maintenir son activité en raison de sa situation financière précaire. L'entreprise n'a publié aucun rapport financier depuis 2022, lorsque le chiffre d'affaires avait chuté à 1,3 milliard de dollars - une baisse de 42 % par rapport à cinq ans auparavant. Les concurrents, le commerce en ligne et les services de livraison de nourriture ont mis la pression sur Tupperware, soulevant des questions sur son modèle commercial obsolète.

Selon les documents judiciaires du Delaware, Tupperware a une valeur nette estimée entre 500 millions et 1 milliard de dollars, mais ses dettes se situent entre 1 milliard et 10 milliards de dollars. L'entreprise compte entre 50 000 et 100 000 créanciers.

Les soirées Tupperware : origine du succès, déclin subséquent

Le nom "Tupperware" est synonyme de contenants de stockage alimentaire en Allemagne. Établie en 1946, l'entreprise a prospéré grâce à la vente directe via des soirées Tupperware. Les consultants démontraient les produits chez les particuliers, les hôtes recevant des remises et les consultants gagnant des commissions.

Tupperware affirme qu'environ 90 % de ses ventes proviennent du marketing direct. Cependant, s'en tenir à cette formule de succès bien établie a conduit à des opportunités manquées dans le commerce en ligne, entre autres, selon le directeur de la restructuration Brian J. Fox, comme indiqué dans les documents de faillite.

Tupperware a commencé à vendre en ligne, y compris sur Amazon, en 2022, et a également commencé à apparaître sur les étagères de détaillants comme Target aux États-Unis. La direction a regretté que malgré la connaissance de nombreux consommateurs des produits Tupperware, ils avaient du mal à trouver des options d'achat.

"La fête est finie"

Tupperware emploie 5 450 personnes dans 41 pays, ainsi qu'environ 465 000 consultants de vente indépendants. Le nombre de consultants a diminué après l'avertissement concernant les défis économiques, selon Tupperware. Des titres comme "la fête est finie" ont causé des remous parmi les consultants.

Les origines de Tupperware sont en plastique. Le fondateur Earl Tupper a commencé une entreprise de plastique en 1938, produisant des articles comme des masques à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, les fabricants de plastique avaient une capacité excédentaire. Tupper a expérimenté et a finalement développé un plastique robuste et esthétiquement attrayant pour les contenants de stockage alimentaire. La deuxième innovation était le joint étanche à l'air sur le couvercle, qui expulse l'air en surplus du contenant.

Initialement, Tupper a vendu dans le commerce traditionnel - ayant même un magasin sur la Cinquième Avenue de New York. Mais une mère célibataire de Detroit nommée Brownie Wise a découvert les produits. Elle a promu les contenants Tupperware lors d'événements, avec des démonstrations. La stratégie a fonctionné, et en 1951, Tupper a abandonné le commerce traditionnel au profit de Wise, en la nommant directrice marketing.

Récemment, Tupperware a été touché par "la sensibilité anti-plastique" - des préoccupations concernant la possibilité de migration de composés chimiques du plastique dans les aliments.

Dans la demande de faillite déposée au Delaware, Tupperware a inscrit sa filiale internationale Tupperware Products AG basée en Suisse comme l'un de ses créanciers. Despite les difficultés financières et le dépôt de demande de faillite au Delaware, Tupperware continue ses activités et cherche activement un acheteur potentiel pour éviter les perturbations des créanciers.

