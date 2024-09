Tupperware est au bord de l'effondrement financier.

Tupperware, célèbre pour sa production de contenants en plastique, serait au bord de la faillite. Selon Bloomberg, l'entreprise pourrait déposer une demande de protection contre la faillite dès cette semaine, selon des sources proches du dossier. Les procédures de faillite seraient liées aux négociations entre Tupperware et ses créanciers concernant le règlement d'une dette supérieure à 700 millions de dollars. Tupperware n'a pas souhaité commenter ces informations.

Fondée en 1946 et devenue célèbre dans les années 1950 grâce aux "parties Tupperware", l'entreprise traverse des difficultés financières depuis longtemps. Bien que les ventes aient connu une hausse temporaire pendant la pandémie de COVID-19, les marges de profit sont en baisse depuis plusieurs trimestres. L'entreprise a déjà prévenu en mars de problèmes de liquidité, mettant en doute sa durabilité à long terme.

Outre une dette importante, des pertes et des revenus en baisse, Tupperware doit également faire face à des problèmes auto-infligés. L'entreprise a manqué la date limite pour soumettre son rapport annuel, ce qui pourrait entraîner une violation des accords de prêt et causer l'inquiétude des investisseurs au printemps. La situation est déjà précaire : au dernier trimestre de 2022, les revenus ont chuté de 20 % en un an, atteignant 313,7 millions de dollars, entraînant une perte de 35,7 millions de dollars.

Suite à cette annonce, l'action Tupperware a chuté de 15,8 % en après-bourse, en plus d'une baisse de 57 % lors de la séance régulière.

Pour gérer ses difficultés financières, la Banque pourrait envisager de fournir un prêt à Tupperware ou de restructurer sa dette existante pour aider à alléger la dette de 700 millions de dollars. Cependant, le conseil d'administration de Tupperware doit également chercher des solutions stratégiques à long terme pour assurer la pérennité de l'entreprise.

